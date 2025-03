Schwerer Unfall in Tirol

Der Mann tollt mit Freunden auf einem Spielplatz neben einer Skihütte. Mit dem Kopf voraus geht es eine Rutsche hinunter. Dabei kommt es zu einem schweren Unfall.

red/dpa 05.03.2025 - 11:05 Uhr

Ein Deutscher ist nach einem schweren Unfall auf einem Spielplatz bei einer Tiroler Skihütte möglicherweise querschnittsgelähmt. Das teilte die österreichische Polizei am Mittwoch in Innsbruck mit. Der Mann sei am Vortag mit dem Kopf voraus eine Kinderrutsche hinuntergerutscht. Dabei sei er mit dem Kopf im Schnee aufgeschlagen, hieß es.