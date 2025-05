Schwerer Unfall in Ulm

Ein Paketbote ist in den frühen Morgenstunden in Ulm im Einsatz. Dann verliert er die Kontrolle über seinen Wagen – und die Einsatzkräfte rücken aus.

red/dpa 01.05.2025 - 12:21 Uhr

Ein Paketbote ist in Ulm mit seinem Wagen ungebremst in die Glasfront eines Gebäudes gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 27-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.