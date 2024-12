Schwerer Unfall in Untertürkheim

Ein 44-Jähriger ist am Sonntagabend mit seinem Golf offenbar zu schnell unterwegs und kracht in den Golf eines 28-Jährigen. Dabei wird ein Kind im Auto des 44-Jährigen leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 16.12.2024 - 07:08 Uhr

Ein sechs Jahre altes Kind ist am Sonntagabend bei einem schweren Autounfall in Untertürkheim leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.