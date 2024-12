Schwerer Unfall in Waiblingen

Bei einem Unfall am Donnerstagabend landet ein Auto in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) auf der Seite. Was bisher bekannt ist.

jhw 26.12.2024 - 22:00 Uhr

Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages hat sich in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde den Beamten gegen 20.40 Uhr gemeldet, dass ein Auto am alten Postplatz auf der Seite liege.