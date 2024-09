Ein Audi-Fahrer gerät am Freitag in einer Kurve zwischen Alfdorf und Pfahlbronn auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem Opel zusammen, wodurch der Wagen in einem Maisfeld landet. Die Opel-Fahrerin wird schwer verletzt.

cl 13.09.2024 - 16:33 Uhr

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmittag zwischen Alfdorf und Pfahlbronn ereignet. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Laut Polizei war ein Audi-Fahrer gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße von Alfdorf kommend in Richtung Pfahlbronn unterwegs gewesen, als der 44-Jährige kurz nach der Einmündung zur Landstraße 1154 in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einer entgegenkommenden Opel-Fahrerin zusammenstieß.