Sechs Männer sind am frühen Morgen auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen in einem Transporter unterwegs. Aus noch unbekanntem Grund kommt der Wagen von der Fahrbahn ab.

dpa 22.12.2025 - 09:30 Uhr

Jülich - Auf der Autobahn 44 bei Jülich in Nordrhein-Westfalen sind am Morgen bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Menschen getötet und vier verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren sechs Männer in einem Transporter in Richtung Mönchengladbach unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Jülich-Ost kam der Transporter demnach aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.