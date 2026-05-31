In dem südostasiatisch Land knallt es plötzlich heftig: Ein Sprengstofflager einer örtlichen Rebellengruppe fliegt in die Luft. Es soll dutzende Opfer geben, nach weiteren wird unter Trümmern gesucht.

dpa 31.05.2026 - 17:15 Uhr

Naypyidaw - Nach einer Explosion an einem Munitionslager gibt es im Nordosten Myanmars viele Opfer. Nach Angaben örtlicher Medien starben bei dem Vorfall am Sonntagmittag (Ortszeit) in Namhkam in der Shan-Region mindestens 50 Menschen. Mindestens 70 weitere wurden nach den ersten Informationen von Rettungskräften verletzt.