In Uganda sind bei einem schweren Verkehrsunfall mindestens 63 Menschen gestorben. Zwei Reisebusse prallten auf der Autobahn zwischen Kampala und Gulu frontal zusammen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Uganda sind nach Polizeiangaben mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden, als zwei Reisebusse am Mittwochmorgen auf einer wichtigen Autobahn in dem ostafrikanischen Staat frontal zusammenstießen, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit. 

 

Das Unglück ereignete sich demnach kurz nach Mitternacht auf der Autobahn zwischen der Hauptstadt Kampala und der 650 Kilometer entfernten Stadt Gulu. Die beiden Busse seien bei einem Überholmanöver frontal ineinander gekracht. In den Unfall waren überdies ein Lastwagen und ein Auto verwickelt. 

Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte der Fahrer des von der Hauptstadt Kampala nach Gulu fahrenden Busses, einen Lkw zu überholen. Zeitgleich versuchte ein Bus aus der Gegenrichtung, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Auf den schlechten Straßen im Osten Afrikas kommt es häufig zu Verkehrsunfällen. 