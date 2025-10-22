In Uganda sind bei einem schweren Verkehrsunfall mindestens 63 Menschen gestorben. Zwei Reisebusse prallten auf der Autobahn zwischen Kampala und Gulu frontal zusammen.

red/afp 22.10.2025 - 09:35 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Uganda sind nach Polizeiangaben mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden, als zwei Reisebusse am Mittwochmorgen auf einer wichtigen Autobahn in dem ostafrikanischen Staat frontal zusammenstießen, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit.