Ein Kran fällt auf Gleise, ein Zug prallt dagegen: Nach dem Unglück in Thailand steigt die Zahl der Todesopfer. Auch zahlreiche Passagiere wurden verletzt.

dpa 14.01.2026 - 06:23 Uhr

Bangkok - Bei einem schweren Zugunglück in Thailand ist die Zahl der Toten Behördenangaben zufolge auf mindestens 22 gestiegen. Etwa 70 weitere Passagiere seien teilweise schwer verletzt worden, berichtete die Zeitung "Khaosod" unter Berufung auf die Polizei. Am Morgen (Ortszeit) war ein Passagierzug mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast.