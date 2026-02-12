Die deutsche Schwergewichtshoffnung wartet schon lange auf eine WM-Chance - bald dürfte es so weit sein. Sogar ein Traum-Duell mit dem absoluten Ausnahmekönner ist jetzt möglich.
12.02.2026 - 17:02 Uhr
Berlin - Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel ist seinem Traum von einem WM-Kampf gegen Superstar Oleksandr Usyk einen Schritt näher gekommen. Der Verband WBC wies den dreifachen Weltmeister aus der Ukraine an, nach einem freiwilligen Titelkampf seinen WBC-Gürtel gegen Kabayel zu verteidigen. "Ich freue mich sehr über diese Nachricht vom Verband", sagte Kabayel (33) der Deutschen Presse-Agentur: "Endlich geht es voran."