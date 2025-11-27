Beim Einfahren auf einen Parkplatz in Backnang erfasst ein Autofahrer einen achtjährigen Jungen. Das Kind wird mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Sascha Sauer 27.11.2025 - 16:25 Uhr

Am Donnerstagmorgen kam es in Backnang (Rems-Murr-Kreis) zu einem Unfall, bei dem ein achtjähriger Junge verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, rannte das Kind gegen 8 Uhr über einen Parkplatz in der Oberen Bahnhofstraße, als gleichzeitig ein 55-jähriger Renault-Fahrer auf das Gelände einfuhr. Der Wagen erfasste den Jungen und überrollte dessen Beine.