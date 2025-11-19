Eine Mehrheit der Stadträte hat am Mittwochabend eine Mini-Variante der Lucie beschlossen. Die Vision von Schienen durch die Barockstadt wird nach drei Jahren Planung eingestampft.
19.11.2025 - 21:28 Uhr
Rund drei Jahre nach einer Entscheidung für die Stadtbahn Lucie hat eine Mehrheit im Ludwigsburger Gemeinderat Teile der Stadtbahnplanungen gestoppt. Am Mittwochabend stimmten CDU, Freie Wähler, AfD, FDP und Teile der Grünen dafür, sämtliche Trassenführungen durch das Stadtgebiet Ludwigsburg und nach Pattonville einzustellen. Zudem wurde beschlossen, dass der Zweckverband weitere Planungen und Ausgaben stoppen soll.