Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend an der Weinstraßenkreuzung bei Schwieberdingen durch einen VW Passat gefährdet worden sind. Dessen Fahrer überholte wohl ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Überholmanövers, das sich am Donnerstagabend im Bereich der sogenannten Weinstraßenkreuzung bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) abgespielt hat. Im Bereich der L 1140 von Möglingen kommen und der L 1141 nach Markgröningen soll ein blauer VW Passat kurz nach 20 Uhr überholt haben, ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Fahrzeuge müssen in den Grünstreifen ausweichen

Fahrzeuge, die ihm entgegenkamen, mussten daraufhin teils bis in den Grünstreifen ausweichen. Der Fahrer des VW soll seine Fahrt in Richtung Vaihingen an der Enz fortgesetzt haben. Die Polizei, deren Ermittlungen andauern, bittet insbesondere Personen, die durch die Fahrweise des VW gefährdet wurden, sich unter 0 71 56 / 4 35 20 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.