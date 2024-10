Ein 24-Jähriger aus Schwieberdingen will auf einer Online-Plattform einen Roller verkaufen. Zwei Jugendlichen kommen für eine Probefahrt vorbei – und stehlen schlussendlich das Fahrzeug.

In Schwieberdingen ist am Sonntag der Verkauf eines Rollers gehörig aus dem Ruder gelaufen: Dem 24-jährigen Besitzer wurde schlussendlich nicht nur das Fahrzeug gestohlen, die „Interessenten“ sprühten ihm außerdem noch Pfefferspray ins Gesicht.

Der Jugendliche zieht ein Sprühgerät aus der Tasche

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 24-Jährige den Motorroller der Marke Gilera auf einer Online-Plattform inseriert, woraufhin sich zwei Jugendliche für eine Probefahrt meldeten. Diese sollte am Sonntag gegen 18.55 Uhr im Felsenbergweg stattfinden – und zunächst schien alles unverdächtig: Einer der Interessenten drehte eine Runde, bei seiner Rückkehr setzte sich dann der zweite Jugendliche einen Helm auf. Der 24-Jährige nahm an, dass dieser nun ebenfalls eine Testfahrt unternehmen wollte, stattdessen zog der Unbekannte aber ein Sprühgerät aus der Tasche und zielte auf das Gesicht des Verkäufers. Anschließend fuhren die beiden jungen Männer mit dem Roller über die Markgröninger Straße in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei fahndete sofort mit Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Diebes-Duo – ohne Erfolg. Die Unbekannten sollen etwa 16 bis 18 Jahre alt und je etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Sie hatten beide schwarze Haare. Einer der Täter soll einen sehr dunklen Teint gehabt haben und auffallend schlank gewesen sein. Beide trugen Gürteltaschen, schwarze Jogginghosen und dunkle Sportschuhe. Einer der beiden hatte einen gelben und der andere einen schwarzen Helm dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt nun unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 oder über E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.