Schwierige Würmrenaturierung: Verregnetes Jahr 2025 macht Grafenaus „Grüne Mitte“ teurer

Mittlerweile sollte Grafenaus Grüne Mitte eigentlich bereits fertig sein. Nun wird die Würmrenaturierung wohl deutlich teurer und die Fertigstellung verzögert sich. Darüber hat Ortsbaumeisterin Eva Schikotanz bei der letzten Sitzung des Grafenauer Gemeinderats informiert. Schuld ist wohl vor allem das Wetter. „Wir hatten ein extrem feuchtes Jahr“, erklärte Eva Schikotanz mit Blick zurück auf ein regenreiches 2025. Dadurch seien bei der umfangreichen Renaturierungsmaßnahme im Bereich zwischen Stegmühle und Wiesengrundhalle immer wieder unvorhergesehene Themen aufgetreten.