Isabel Gose hat bei einer großen Schwimmshow im Rennen um das Podest keine Chance. Angelina Köhler fehlen in ihrem letzten Einzelrennen dieser WM nur wenige Hundertstelsekunden zu Bronze.

dpa 02.08.2025 - 15:18 Uhr

Singapur - Isabel Gose hat in einem spektakulären WM-Rennen nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Die 23-Jährige belegte bei der großen Show der Schwimmstars Katie Ledecky, Lani Pallister und Summer McIntosh über 800 Meter Freistil den sechsten Platz. Die drei Konkurrentinnen schwammen von Beginn an vorne weg und in ihrer eigenen Liga.