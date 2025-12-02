Isabel Gose geht als Vorlaufschnellste ins Finale über 400 Meter Freistil und siegt. Olympiasieger Lukas Märtens holt sich zur eigenen Überraschung Silber.

dpa 02.12.2025 - 20:01 Uhr

Lublin - Starker Start der deutschen Schwimmer in die Kurzbahn-Europameisterschaften im polnischen Lublin. Gleich im ersten Finale holte die Magdeburgerin Isabel Gose den Titel über 400 Meter Freistil in Europarekordzeit. Dabei unterbot sie in 3:54,33 Minuten die bisherige Bestmarke der Spanierin Mireia Belmonte. Ihre persönliche Bestleistung steigerte Gose um mehr als zwei Sekunden. Nach EM-Gold auf der Langbahn 2022 ist es für Gose der erste Titel bei Kurzbahn-Europameisterschaften.