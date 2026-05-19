Schwimmen in Esslingen SSG Filder-Neckar-Teck überzeugt beim Schwimmfest mit Bestzeiten
Beim 50. Schwimmfest des TSV Berkheim gehen 308 Schwimmerinnen und Schwimmer an den Start. Die Gastgeber sammeln zahlreiche Medaillen und viele Bestzeiten.
Beim 50. Schwimmfest des TSV Berkheim gehen 308 Schwimmerinnen und Schwimmer an den Start. Die Gastgeber sammeln zahlreiche Medaillen und viele Bestzeiten.
Das Schwimmfest des TSV Berkheim hat Jubiläum gefeiert: Zum 50. Mal wurde der Wettkampf im Hallen-Freibad in Esslingen-Berkheim ausgetragen. Bei der inzwischen dritten Auflage unter dem Namen „internationales Michael-Felchle-Schwimmfest“ gingen 308 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 19 Vereinen aus Baden-Württemberg und Bayern an den Start. Für viele war es eine willkommene Gelegenheit, die frühe Form in der Freibadsaison auf der 50-Meter-Bahn zu testen.