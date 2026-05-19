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  6. SSG Filder-Neckar-Teck überzeugt beim Schwimmfest mit Bestzeiten

Schwimmen in Esslingen SSG Filder-Neckar-Teck überzeugt beim Schwimmfest mit Bestzeiten

Schwimmen in Esslingen: SSG Filder-Neckar-Teck überzeugt beim Schwimmfest mit Bestzeiten
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Marie Eckwert vom TSV Berkheim sammelt beim Schwimmfest sechs Medaillen. Foto: TSV Berkheim Foto:  

Beim 50. Schwimmfest des TSV Berkheim gehen 308 Schwimmerinnen und Schwimmer an den Start. Die Gastgeber sammeln zahlreiche Medaillen und viele Bestzeiten.

Das Schwimmfest des TSV Berkheim hat Jubiläum gefeiert: Zum 50. Mal wurde der Wettkampf im Hallen-Freibad in Esslingen-Berkheim ausgetragen. Bei der inzwischen dritten Auflage unter dem Namen „internationales Michael-Felchle-Schwimmfest“ gingen 308 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 19 Vereinen aus Baden-Württemberg und Bayern an den Start. Für viele war es eine willkommene Gelegenheit, die frühe Form in der Freibadsaison auf der 50-Meter-Bahn zu testen.

 

TSV Berkheim freut sich über viele Bestzeiten auf der 50-Meter-Bahn

Der TSV Berkheim stemmte die Veranstaltung als Ausrichter mit einem eingespielten Team aus erfahrenen und neuen Helferinnen und Helfern. 1396 Einzelstarts und 20 Staffeln wurden an den beiden Wettkampftagen routiniert über die Bühne gebracht. Das Wetter zeigte sich dabei wechselhaft: Am Samstag wechselten sich Nieselregen, starker Regen und sonnige Phasen ab, am Sonntag herrschte dann bestes Freibadwetter. Die Leistungen der Schwimmerinnen und Schwimmer beeinträchtigte das aber nicht – im Gegenteil: Auf der Langbahn wurden zahlreiche persönliche Bestzeiten erzielt.

Zu den zahlenmäßig größten Teams gehörten die SSG Filder-Neckar-Teck, zu der auch der TSV Berkheim zählt, der TV Nellingen, der TSV Bernhausen, der SSV Ulm 1846 und die TG Geislingen. Allein der TSV Berkheim hatte 155 Meldungen abgegeben. Rund ein Drittel der Starts wurde am Ende mit einer Medaille belohnt. Die 29 Berkheimer Schwimmerinnen und Schwimmer holten 21 Gold-, 21 Silber- und zehn Bronzemedaillen. Hinzu kamen eine Gold- und eine Silbermedaille in den Staffeln.

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SSG-Schwimmer Karl Stabile überzeugt

Besonders erfolgreich präsentierte sich der Karl Stabile (SSG Filder-Neckar-Teck) aus dem Jahrgang 2009, der gleich neun Medaillen sammelte. Die weiteren SSG-Athletinnen und -athleten Marie Eckwert, ebenfalls Jahrgang 2009, und Michael Skomor aus dem Jahrgang 2012 standen jeweils sechs mal auf dem Podest. Lukas Breth, Jahrgang 2013, durfte sich über fünf Medaillen freuen. Viermal Edelmetall gab es für Anastasiia Draga, Cecilia Knittel und Maximilian Leroy. Helena Herfurt erreichte drei Podestplätze, während Ivan Draga, Leonie Kammermeyer und Letizia Knittel jeweils zwei Medaillen gewannen. Je ein mal auf dem Treppchen standen Anton Sidorenko, Andreas Skomor, Leon Skomor, Clemens Störmer und Eva Marie Störmer.

Für das Berkheimer Trainerteam um Alexander Meyer, Annika Eckwert, Marie Eckwert und Helena Herfurt war neben der Medaillenausbeute vor allem die Vielzahl an Bestzeiten erfreulich. Bei neun von zehn Starts wurden persönliche Bestzeiten, Saisonrekorde oder Saisonbestleistungen erzielt. Das lässt auf eine gute Frühform schließen – und macht Mut für die anstehenden Wettkämpfe, bei denen weitere Medaillen und Meistertitel dazukommen sollen.

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