Schwimmen Jugend Zweimal Bronze für den Sindelfinger Nachwuchs
Der Nachwuchs des VfL Sindelfingen glänzt bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin mit zwei Bronzemedaillen. Ein knapp verpasstes Finale sorgt für zusätzliche Spannung.
Der Nachwuchs des VfL Sindelfingen glänzt bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin mit zwei Bronzemedaillen. Ein knapp verpasstes Finale sorgt für zusätzliche Spannung.
Bei den Deutschen Meisterschaften der Jahrgänge 2012 bis 2008 mit insgesamt 1300 teilnehmenden Athletinnen und Athleten aus 295 Vereinen, die im Europasportpark in Berlin ausgetragen wurden, präsentierte sich der Nachwuchs des VfL Sindelfingen in starker Form.