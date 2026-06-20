Schwimmen Jugend: Zweimal Bronze für den Sindelfinger Nachwuchs

Bei den Deutschen Meisterschaften der Jahrgänge 2012 bis 2008 mit insgesamt 1300 teilnehmenden Athletinnen und Athleten aus 295 Vereinen, die im Europasportpark in Berlin ausgetragen wurden, präsentierte sich der Nachwuchs des VfL Sindelfingen in starker Form.

Felix Stumpf (Jahrgang 2012) gewann über 200 Meter Lagen die Bronzemedaille. Über die 400 Meter Lagen verpasste er das Podest mit Platz vier um lediglich vier Zehntelsekunden. Ebenfalls über Bronze freuen durfte sich Lia Berner (Jahrgang 2012) über 200 Meter Freistil. Über 100 Meter Freistil verpasste sie den Finaleinzug denkbar knapp um fünf Hundertstelsekunden und wurde Neunte. Moritz Odenwald (Jahrgang 2009) wurde Siebter über 200 Meter Brust. Die 4 x 100-Meter-Lagenstaffel mit Thomas Donath, Moritz Odenwald, Steven Phung (alle Jahrgang 2009) und Ilija Maric (Jahrgang 2011) rundete das gute Mannschaftsergebnis ab – landete auf Platz zwölf. Komplettiert wurde das erfolgreiche VfL-Team durch Gianluca Giuliano (Jahrgang 2011) sowie Nicolai Miller (Jahrgang 2010).

Lia Berner (li.). holt sich Bronze über die 200 Meter Freistil. Foto: Mirko Seifert

„Es freut mich besonders, dass sich gleich acht Athletinnen und Athleten für die deutschen Jugendmeisterschaften qualifizieren konnten“, sagte Cheftrainer Simon Kunz, der seit Jahresbeginn beim VfL Sindelfingen tätig ist: „Viele persönliche Bestzeiten, zwei Bronzemedaillen unserer jüngsten Teammitglieder und weitere erreichte Kadernormen zeigen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.“