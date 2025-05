Die Freibadsaison 2025 startet. Bahnen ziehen, planschen, rutschen oder auf der Wiese bräunen: Die Freibäder im Landkreis Ludwigsburg sind vorbereitet – und das ein oder andere wartet mit einer Neuerung auf.

Mineralfreibad Bönnigheim

Seit dem 1. Maihat das Bönnigheimer Mineralfreibad täglich von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Das Familien- und Freizeitbad hat seit dieser Saison eine Wärmepumpe und PV-Anlage und beheizt das Sport-, Schwimmer/Nichtschwimmer- und Planschbecken damit klimafreundlich. Sonstige Attraktionen: eine 70 Meter lange Rutsche, ein Ein-, Drei- und Fünfmeterturm, ein Volleyballfeld und Tischtennisplatten. Ein Kiosk versorgt die Gäste.

Das Bönnigeheimer Freibad ist seit dieser Saison klimaneutral. Foto: Freibad Bönnigheim

Eintrittspreise: Erwachsene 6,90 Euro, ab 18 Uhr 3,80 Euro, ermäßigt 3,45 Euro / abends 1,90 Euro.

Mineralfreibad Bönnigheim, Bachstraße 40, 74357 Bönnigheim

Freibad Löchgau

Das familienfreundliche Freibad in der 5600-Einwohner-Gemeinde punktet mit einem großen Außenbereich, einem Spielplatz samt Sandkasten, Kiosk und Biergarten. Es verfügt über zwei Becken: ein Kleinkinderbecken sowie ein Kombi-Becken mit abgetrenntem Nichtschwimmerbereich – ideal für Familien und sportliche Schwimmer gleichermaßen.

In dieser Saison gibt es einige Neuerungen: Im Laufe des Mai öffnet der Biergarten auch für Radfahrer und Gäste ohne Freibadeintritt. Außerdem lädt ein neues Beachvolleyballfeld zum Spielen ein.

Helmut Holoubeck ( rechts ) und Mahmoud Asaiad haben beide den Rettungsschwimmer gemacht, sonst wäre das Freibad Löchgau 2022 geschlossen worden. Foto: Jürgen Bach (Archiv)

Eintrittspreise: Erwachsene 3,80 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder 1,20 Euro.

Freibad Löchgau, Freudentaler Str. 58, 74369 Löchgau

Mineral-Parkfreibad Besigheim

Das Besigheimer Freibad ist etwas Besonderes: Das Wasser in den Becken und Außenduschen stammt aus einem eigenen Brunnen – so klar, dass es sogar an einem Trinkbrunnen im Bad genossen werden kann.

Das Freibad bietet ein Rundum-Paket für Jugendliche, Familien und Seniorinnen und Senioren: Ein 3-Meter-Sprungturm, eine Breitwellenrutsche, ein Beachvolleyball- und ein Fußballfeld sowie ein großzügiger Spielplatz mit Schaukeln, Trampolin und Klettergerüsten sorgen für Abwechslung.

Drei Becken stehen zur Verfügung: ein Babybecken, ein Schwimm- und Sprungbecken sowie ein Nichtschwimmerbecken – mit Temperaturgarantie! Der Gemeinderat hat beschlossen, dass das Nichtschwimmerbecken stets auf mindestens 23 Grad und das Babybecken auf 25 Grad beheizt wird.

Die Öffnungszeiten sind im Mai täglich von 10 bis 19 Uhr, Juni bis September öffnet das Bad schon um 9.30 und hat bis 20 Uhr offen.

Das Wasser in Besigheim ist besonders. Foto: picture alliance/dpa

Eintrittspreise: Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 3,50 Euro; Jahreskarte kostet 110 Euro für Erwachsene, 55 Euro für Jugendliche und Studierende, eine 10er-Karte kostet 64 Euro für Erwachsene und 32 ermäßigt.

Mineral-Parkfreibad Besigheim, Jahnstraße 17, 74354 Besigheim

Freibad Mundelsheim

Eingebettet zwischen Neckar und Weinbergen, zählt das Mundelsheimer Freibad zu den landschaftlich schönsten im Kreis Ludwigsburg. Direkt am Neckartal-Radweg zwischen Stuttgart und Heilbronn gelegen, genießen Gäste hier nicht nur Abkühlung, sondern auch eine tolle Aussicht auf die Steillagen der umliegenden Weinberge. Das Bad verfügt über ein Kombibecken für Schwimmer und Nichtschwimmer sowie ein separates Planschbecken. Eine Solaranlage sorgt für angenehme Wassertemperaturen von bis zu 24 Grad Celsius.

Das Freibad richtet sich besonders an Familien und Seniorinnen und Senioren. Neben einem geschützten Mutter-Kind-Bereich gibt es ein Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten und sogar einen kleinen Aussichtsturm. Der Freibadkiosk mit schöner Terrasse bietet neben klassischem Freibadessen, wie Currywurst und Pommes, auch Tagesgerichte an. Das Freibad plant in Zukunft einmal im Monat Events wie Konzerte zu veranstalten.

Saisonstart ist am Samstag, 10. Mai, die Öffnungszeiten sind täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr

Die Aussicht im Freibad Mundelsheim ist einmalig. Foto: Werner Kuhnle

Eintrittspreise: Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, ab 18 Uhr nur 3 Euro Eintritt für Erwachsene.

Freibad Mundelsheim, Wertweg 25, 74395 Mundelsheim

Mineralfreibad Oberes Bottwartal

Das Freibad Oberes Bottwartal wird diese Saison 50 Jahre alt – und fährt deshalb mehr als das Standard-Programm auf. After-Work-Party am 26. Juni, Familientag am 6. Juli und Arschbombenmeisterschaft am 2. August, um nur drei der Highlights zu nennen.

Seit dem 1. Mai können Schwimmer von 8.30 bis 21 Uhr ihre Bahnen ziehen, von Juni bis Mitte August schon eine halbe Stunde früher. Vom 16. bis 31. August hat das Bad von 8 bis 20 Uhr geöffnet, im September dann von 8.30 bis 20 Uhr. Saisonkartenbesitzer kommen montags, mittwochs und freitags bis August zusätzlich von 6 bis 7 Uhr rein.

Geeignet ist das Mineralfreibad durch das 50 Meter Becken mit acht Bahnen und 24 Grad Wassertemperatur für Schwimmer – aber auch Familien und Menschen, die sich entspannen möchten, sollen sich wohlfühlen. Ein Eis oder Getränk am Freibad-Kiosk und weiter geht’s zu den drei Rutschen.

Es warten eine 100 Meter Riesenrutsche, eine 40 Meter Steilrutsche, eine Familien- und eine Kinderrutsche. Darüber hinaus gibt es einen Wellnessbereich mit Sprudelliegen, Bodensprudlern, Schwallduschen und Massagedüsen. Wer es sportlich will, den zieht es zu den Sprungbrettern – ein und drei Meter – Beachvolleyballfeldern, Tischtennisplatten, zum Tischfußball und zur Trampolinanlage. Textilfrei sonnen lässt es sich im FKK-Bereich.

Im Mineralfreibad Oberes Bottwartal gibt es insgesamt 192 Meter Rutschvergnügen. Foto: Werner Kuhnle

Eintrittspreise: Erwachsene 6,50 Euro, ab 18 Uhr 3,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro, Familien mit zwei Erwachsenen und maximal drei Kindern im Alter von vier bis 17 Jahren 17 Euro.

Mineralfreibad Oberes Bottwartal, Beilsteiner Straße 100, 71720 Oberstenfeld

Mineralwellenfreibad Wellarium

Seit dem 1. Mai hat das Mineralwellenfreibad in Steinheim täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet. 2016 wurde das Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Sprudelliegen und Bodensprudler eingeweiht. Wassertemperatur: 26 Grad. Dazu gibt es ein 50 Meter langes Schwimmerbecken mit sechs Bahnen (23 Grad), ein Wellenbecken, das dem Bad den Namen gibt und im 30-Minuten-Takt das Meer simuliert (24 Grad), ein Nichtschwimmer- und ein Planschbecken.

Action-Liebhaber finden sich auf der Langrutsche wider, die gemütlichen Rutscher auf der Breitrutsche. Außerdem in petto: drei Sprungbretter, ein Beachvolleyballfeld, Kinderspielplatz und eine Tischtennisplatte. Seit diesem Jahr neu: die Kooperation mit den Firmenfitnessprogrammen Hansefit und EGYM-Wellpass sowie die Einführung der Online-Bezahlfunktion PayPal. Die Freibad-Klassiker wie Calippo Cola und Pommes rot-weiß gibt’s am Kiosk.

4,8 Hektar Freibadgelände – und sogar kostenloses Wlan. Foto: Ralf Poller/Avanti

Eintrittspreise: Erwachsene 6,50 Euro, ab 17 Uhr 4 Euro, Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren 3,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern 16 Euro.

Mineralwellenfreibad Wellarium, Steinbeisstraße 37, 71711 Steinheim an der Murr

Freibad Hoheneck

Das Freibad Hoheneck startet am 13. Mai in die Saison. Montags und donnerstags ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet, an allen anderen Tagen bereits ab 6:30 Uhr.

Die Ausstattung überzeugt mit einem 50-Meter-Becken, einem Erlebnis- und Lehrbecken mit Rutsche sowie einem Planschbecken für die Kleinsten. Die Wassertemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. Sport- und Freizeitflächen wie Beachvolleyball, Basketball, Fußball, Badminton, ein Spielplatz und ein Schachfeld runden das Angebot ab. Für Verpflegung sorgt ein Kiosk mit Snackauswahl.

In dieser Saison gibt es zwar keine baulichen Neuerungen, dafür aber neue Aktionen: Am 21. Juni steigt ein großer Familientag, in den Sommerferien finden montags Spielnachmittage statt – und zum Saisonabschluss ist am 3. Oktober wieder Hundeschwimmen.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag 10 bis 20 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen 6.30 bis 20 Uhr

Das Freibad in Ludwigsburg Hoheneck liegt direkt am Neckar. Foto: Avanti/Ralf Poller

Eintrittspreise: Erwachsene 5,50 Euro, ermäßigt 3 Euro, ab 18.30 Uhr nur noch 4 Euro bzw. 2 Euro.

SWLB Freibad Hoheneck, Otto-Konz-Weg 5, 71642 Ludwigsburg

Freibad Asperg

Das Asperger Freibad startet am 1. Mai in die Saison und bleibt bis zum 14. September geöffnet. Unter der Woche öffnet das Bad ab 9 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen schon ab 8 Uhr – in den Sommermonaten sogar bis 20:30 Uhr.

Ein Kiosk und drei Becken – Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Planschbecken – erwarten die Gäste. Das Wasser hat angenehme Temperaturen von mindestens 22 Grad, das Planschbecken wird auf 28 Grad beheizt.

Für Action sorgen eine 90 Meter lange Rutsche, Wildwasserkanal, Sprungtürme bis 5 Meter sowie Sprudelliege, Fußballtor, Basketballkorb, Beachvolleyball, Tischtennisplatten und zwei Spielplätze, darunter ein Sand-Matsch-Bereich für die Kleinsten.

Neu in diesem Sommer: Ein aufblasbarer Wasser-Ninja-Parkour im Schwimmerbecken bringt extra Bewegung ins Spiel – mit Rutschen, Kletterelementen und Balance-Modulen bei gutem Wetter.

Das Freibad Asperg hat ein großes Einzugsgebiet. Foto: Werner Kuhnle

Eintrittspreise: Tageskarte Erwachsene 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro; für eine 10er-Karte zahlen Erwachsene 49,50 Euro, ermäßigt 27,50 Euro

Freibad Asperg, Altachstraße 2, 71679 Asperg

Badepark Ellental

Im Bietigheimer Badepark Ellental geht’s am 17. Mai los, am Eröffnungstag gilt die Aktion 1+1 – jeder zahlende Gast darf einen weiteren kostenlos mitbringen. Montag bis Donnerstag hat das Bad von 9 bis 21 Uhr geöffnet, freitags von 6 bis 21 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 21 Uhr. Die Sport-, Wellen-, Nichtschwimmer-, Sprungturm- und Kinderplanschbecken haben bis zu 26 Grad Wassertemperatur, das Warmbecken mit den Sprudelbänken 30 Grad. In das Wellenbecken führt eine 158 Meter lange Rutsche, für die Kleinen gibt es auch zwei Rutschen. Am Sprungbecken steht ein Fünfmeterturm sowie Sprungbretter mit einem und drei Metern.

Wer sich außerhalb des Wassers bewegen will, kann sich über Beachvolleyballfelder, Tischtennisplatten, Spielgeräte, Federwippen, einen Matsch- und Buddelbereich für Kleinkinder sowie ein Schachfeld freuen. Ein Snack oder ein Getränk zwischendurch bekommen die Gäste am Kiosk, an der Erfrischungsinsel sowie neu am Kaffee-, Kakao- und Eisautomaten.

Im Badepark Ellental gibt es drei Rutschen. Foto: Simon Granville

Eintrittspreise: Erwachsene 7 Euro, bis 11 und ab 17 Uhr 4,50 Euro, ermäßigt 5 Euro bzw. 3 Euro.

Badepark Ellental, Schwarzwaldstraße 41, 74321 Bietigheim-Bissingen

Freibad Eberdingen

Am 30. Mai startet dann auch die Freibad-Saison in Eberdingen. Die Öffnungszeiten werden in den nächsten Wochen verkündet. Das kleine Bad liegt am Rand von Eberdingen zwischen Wiesen und dem Strudelbach und ist laut Betreiber für Familien und Schwimmer geeignet. Neben einem Schwimmer/Nichtschwimmer- und Kinderbecken mit Rutsche gibt es ein Beachvolleyballfeld, einen Fitnessbereich und einen Kiosk.

Klein aber fein: das Eberdinger Freibad. Foto: Eberdinger Freibad

Eintrittspreise: Erwachsene 4 Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren zwei Euro, Schüler, Azubis, Studierende ab 18 Jahren sowie Menschen mit Behinderung zahlen 2,50 Euro, Familien 9 Euro.

Freibad Eberdingen, Badweg 19, 71735 Eberdingen

Enztalbad Vaihingen an der Enz

Das Enztalbad Vaihingen Enz öffnet am 17. Mai zum ersten Mal seine Türen und bleibt bis zum Saisonende täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Für Besucher gibt es ein 50 Meter Schwimmer-, ein Kinder- und ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche. Das Besondere an dem Bad: Der Förderverein hat einige Aktionen geplant, unter anderem eine Pool-Party des Jugendgemeinderates im Juli, Freiluft-Yoga, Sternschnuppenschwimmen im August und einen Spielenachmittag „Light“.

Neben einem Wasserspielplatz gibt es ein Beachvolleyballfeld. Der Kiosk hat täglich geöffnet.

Das Enztalbad hat diese Saison viele Aktionen geplant. Foto: Enztalbad Vaihingen

Eintrittspreise: Montag bis Freitag Erwachsene 4,50 Euro, am Wochenende und an Feiertagen 5,50 Euro, ermäßigt 3 bzw. 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 17 Jahren 2,50 bzw. 3 Euro.

Enztalbad Vaihingen Enz, Walter-de-Pay-Straße 37, 71665 Vaihingen an der Enz

Schloss-Freibad Sachsenheim

Am 10. Mai startet das Sachsenheimer Freibad in die neue Saison – traditionell mit Blumenstrauß für den ersten Badegast. Geöffnet ist montags bis mittwochs von 9 bis 20 Uhr, donnerstags bis sonntags bis 18:30 Uhr. Für Vereinsmitglieder gibt es Sonderzeiten ab 7 Uhr morgens und bis 21 Uhr am Abend.

Herzstück ist das rund 50 Meter lange Sportbecken mit Startblöcken und 3-Meter-Turm, ergänzt durch ein fantasievolles Kinderplanschbecken mit Spielkanal. Die Wassertemperaturen liegen bei 24 Grad Celsius im Sportbecken, das Planschbecken wird auf 28 Grad beheizt.

Besondere Highlights: das neue Spielschiff „Pinta“, ein idyllischer Grillplatz auf der Liegewiese, sowie das frisch modernisierte barrierearme Eingangsareal. Der Kiosk „Imbissimo“ wurde renoviert und steht unter neuer Leitung. Dort gibt es frische Küche, Snacks, Eis – auch für Spaziergänger im Schlosspark.

Das Freibad liegt mitten in Sachsenheim. Foto: Werner Kuhnle

Eintrittspreise: Erwachsene 5 Euro, Jugendliche 2,80 Euro, ab 16 Uhr nur noch 3 bzw. 1,70; Mitglieder des Trägervereins des Freibads kommen günstiger ins Bad.

Schlossfreibad Sachsenheim, Bahnhofstraße 26, 74343 Sachsenheim