Spätestens wenn es draußen so eisig ist, dass einem beim Joggen der Rotz an der Nase festfriert, ist es für viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter allerhöchste Eisenbahn, den Wintersport ins Warme zu verlegen – aka ins Schwimmbad. Alle wichtigen Infos rund um Öffnungszeiten, Eigenheiten und Specials der geöffneten Stuttgarter Bäder gibt es hier.

Tipp: Auf der Webseite des jeweiligen Bades kann man sich über die aktuelle Auslastung informieren (ist jeweils verlinkt).

Hallenbad Feuerbach

Das unter Denkmalschutz stehende Hallenbad in Feuerbach punktet mit einer großen Fensterfront, durch die man dem Schnee beim Fallen zusehen kann. Ins 25 Meter lange Mehrzweckbecken kann vom Ein- und Drei-Meter-Brett gesprungen werden und im Nichtschwimmerbecken kann man bei molligen 28 Grad planschen als wär’s die türkische Riviera im September.

Hallenbad Feuerbach, Wiener Str. 53, Stuttgart-Feuerbach, Di 14-19, Fr 6.30-22, So 8-13 Uhr; Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Hallenbad Sonnenberg

Im Familienbad Sonnenberg ist nicht mehr alles ganz so neu, weswegen es in seinem jetzigen Zustand nur noch bis 2028 geöffnet haben darf (wir haben berichtet). Den Wettbewerb für den Neubau des Hallenbads hat im Sommer dieses Jahres das Stuttgarter Architekturbüro a+r Architekten GmbH mit einem Entwurf in Holzbauweise und Recycling-Beton für sich entschieden. Bis das schicke neue Bad umgesetzt wird, kann man sich noch am ikonischen 70ies-Sprungturm in Rot und Blau sattsehen.

Neben besagtem Sprungbecken gibt’s im Familienbad in Möhringen noch ein klassisches Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken, Planschbecken sowie eine kleine Elefanten-Rutsche (Törööö!).

Männer müssen bis auf Weiteres die Knabendusche benutzen, die Männerdusche ist nämlich defekt.

Hallenbad Sonnenberg, Kremmlerstr. 1, Stuttgart-Möhringen, Mo+Di 13-19, Mi 6.30-22, Do 7-22, Fr 13-22, Sa 7-19, So 8-17 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Hallenbad Vaihingen

Schwimmen im Grünen (also fast): Trotz kahler Baumkronen im Winter lockt das Bad in Stuttgart-Vaihingen mit seiner idyllischen Lage. Die verdankt es zum einem seinem grünen Außenbereich, zum anderen dem Rosentalsee, in den es zum Teil „hineingebaut“ wurde und der das Bad zum Drittel umgibt. Zur Ausstattung des Hallenbads gehört neben den Becken-Klassikern noch ein Wasserspeier.

Für E-Autos sind außerdem Ladesäulen auf dem Parkplatz vorhanden.

Hallenbad Vaihingen, Rosentalstr. 15, Stuttgart-Vaihingen, Di 7-22, Mi 7-19, Do 14-19, Sa 12-18 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Das sanierte und 2023 wiedereröffnete Stadtbad Heslach hat nicht nur für Schwimmer ein breites Angebot: Auch, wer gerne die Sauna besucht, wird hier fündig. Foto: imago images/Wilhelm Mierendorf/Wilhelm Mierendorf via www.imago-images.de

Hallenbad Zuffenhausen

Diesen Winter hat man die letzte Chance im Hallenbad Zuffenhausen zu schwimmen, bevor es mit dem Neubau losgeht. Das charmante, aber in die Jahre gekommen Familienbad wird ab 2026 nach den Siegerentwürfen des Stuttgarter Stararchitekturbüros Behnisch Architekten Partnerschaft mbB neugebaut. Auch hier wurde beim Entwurf mit Recyclingbeton, Holz und einem ausgeklügelten Energiekonzept gearbeitet.

Als Zwischenlösung dient ab 2026 ein mobiles Schwimmbad in Holzbauweise (wir haben berichtet).

Bis dato stehen Groß und Klein noch 400 Quadratmeter Wasserfläche, aufgeteilt auf Mehrzweck- und Nichtschwimmerbecken, sowie eine 90-Meter-lange Wasserrutsche zur Verfügung.

Hallenbad Zuffenhausen, Haldenrainstr. 31, Stuttgart-Zuffenhausen, Di 7-22, Mi 13-19, Do 13-22, Fr 7-22, Sa 7-20, So 9-17 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Leo-Vetter-Bad

Das Leo-Vetter-Bad im Stuttgarter Osten fliegt zu Unrecht unterm Radar. Im Sport- und Familienbad gibt es neben einem Mehrzweck- und Nichtschwimmerbecken noch Nackenwallduschen, eine Liegewiese mit Spielplatz und anderen Outdoor-Freizeit-Möglichkeiten und ein Fitnessstudio (Move Factory).

Kleines Schmankerl für Kletterfreunde: Das Leo-Vetter-Bad ist Stuttgarts einziges Bad mit einer kleinen Kletterwand im Becken.

Leo-Vetter-Bad, Landhausstr. 192, Stuttgart-Ost, Di 13-19, Mi 7-22, Do 13-22, Fr+Sa 7-19, So 10-19 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Sportbad Neckarpark

Im neuen Sportbad Neckarpark kann man 50 Meter am Stück schwimmen. Foto: STZN/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Der Name ist Programm. Das neue, 2022 eingeweihte Sportbad ist Stuttgarts einziges von A bis Z barrierefreies Hallenbad. Mit 50 Meter langen Bahnen richtet sich das Bad an ambitionierte Hobbyschwimmer sowie Vereine und Schulen und ist auch für Wasserwettkämpfe allerlei Arten tauglich. Eher nichts für Nichtschwimmer.

Sportbad Neckarpark, Lenore-Volz-Str. 2, Stuttgart-Bad Cannstatt, Di 12-15, Mi 19-23.05, Fr 6-9.20, So 19-22.50 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Stadtbad Heslach

Auch das nach seiner umfassenden Sanierung 2023 wiedereröffnete Stadtbad Heslach ist so gut wie komplett barrierefrei. Der Charme der 1920er wurde beim Hallenbad mit Wellnessfaktor gut erhalten, dafür hat der Denkmalschutz gesorgt. Für Schwimmer gibt’s ein Mehrzweck- sowie Sprungbecken, für Nichtschwimmer ein Nichtschwimmerbecken.

Für sechs Euro Aufpreis kommt man im Stadtbad Heslach im Süden der Stadt in den Genuss der drei textilfreien Saunen: das russisch-römische Dampfbad sowie die beiden finnischen Saunen bei 90 und 95 Grad Celsius. Nach telefonischer Voranmeldung kann man mittwochs bis sonntags auch Massagen in Anspruch nehmen (15min/16 Euro; 60min/55 Euro).

Fun Fact: Das Stadtbad ist das einzige Stuttgarter Hallenbad mit einem 5-Meter-Turm. Es ist auch das einzige Bad, das über die Wintersaison (September bis April) ein FKK-Schwimmen (nur in Verbindung mit Sauna) an Samstagabenden von 19 bis 21 Uhr anbietet.

Stadtbad Heslach, Mörikestr. 62, Stuttgart-Süd, Schwimmhalle: Di 14-19, Mi 6.30-22, Do 14-23, Fr 7-22, Sa 7-19, So 8-17 Uhr, Sauna: Di 13-22, Mi 9-22, Do 10-23, Fr 10-22, Sa 8-22, So 8-17 Uhr, für Massagetermine: Tel. 0711/649 20 94, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, Aufpreis von 6 Euro für Sauna, zur Webseite >>>

