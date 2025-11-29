Schwimmend dem Winter entkommen Warmes Wasser, klare Bahnen: Der Guide zu Stuttgarts Hallenbädern
Rutschen, Saunieren, (FKK-)Schwimmen: Diese Stuttgarter Bäder halten auch im Winter ein breites Angebot bereit.
Spätestens wenn es draußen so eisig ist, dass einem beim Joggen der Rotz an der Nase festfriert, ist es für viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter allerhöchste Eisenbahn, den Wintersport ins Warme zu verlegen – aka ins Schwimmbad. Alle wichtigen Infos rund um Öffnungszeiten, Eigenheiten und Specials der geöffneten Stuttgarter Bäder gibt es hier.