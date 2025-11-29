 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Warmes Wasser, klare Bahnen: Der Guide zu Stuttgarts Hallenbädern

Schwimmend dem Winter entkommen Warmes Wasser, klare Bahnen: Der Guide zu Stuttgarts Hallenbädern

Schwimmend dem Winter entkommen: Warmes Wasser, klare Bahnen: Der Guide zu Stuttgarts Hallenbädern
1
Schwimmen ist auch im Winter ein beliebter Sport. Wir haben alle Infos rund um Stuttgarts Bäder im Überblick. Foto: IMAGO/Zoonar

Rutschen, Saunieren, (FKK-)Schwimmen: Diese Stuttgarter Bäder halten auch im Winter ein breites Angebot bereit.

Stadtkind: Petra Xayaphoum (px)

Spätestens wenn es draußen so eisig ist, dass einem beim Joggen der Rotz an der Nase festfriert, ist es für viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter allerhöchste Eisenbahn, den Wintersport ins Warme zu verlegen – aka ins Schwimmbad. Alle wichtigen Infos rund um Öffnungszeiten, Eigenheiten und Specials der geöffneten Stuttgarter Bäder gibt es hier.

 

Tipp: Auf der Webseite des jeweiligen Bades kann man sich über die aktuelle Auslastung informieren (ist jeweils verlinkt).

Hallenbad Feuerbach

Das unter Denkmalschutz stehende Hallenbad in Feuerbach punktet mit einer großen Fensterfront, durch die man dem Schnee beim Fallen zusehen kann. Ins 25 Meter lange Mehrzweckbecken kann vom Ein- und Drei-Meter-Brett gesprungen werden und im Nichtschwimmerbecken kann man bei molligen 28 Grad planschen als wär’s die türkische Riviera im September.

Hallenbad Feuerbach, Wiener Str. 53, Stuttgart-Feuerbach, Di 14-19, Fr 6.30-22, So 8-13 Uhr; Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Hallenbad Sonnenberg

Im Familienbad Sonnenberg ist nicht mehr alles ganz so neu, weswegen es in seinem jetzigen Zustand nur noch bis 2028 geöffnet haben darf (wir haben berichtet). Den Wettbewerb für den Neubau des Hallenbads hat im Sommer dieses Jahres das Stuttgarter Architekturbüro a+r Architekten GmbH mit einem Entwurf in Holzbauweise und Recycling-Beton für sich entschieden. Bis das schicke neue Bad umgesetzt wird, kann man sich noch am ikonischen 70ies-Sprungturm in Rot und Blau sattsehen.

Neben besagtem Sprungbecken gibt’s im Familienbad in Möhringen noch ein klassisches Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken, Planschbecken sowie eine kleine Elefanten-Rutsche (Törööö!).

Männer müssen bis auf Weiteres die Knabendusche benutzen, die Männerdusche ist nämlich defekt.

Hallenbad Sonnenberg, Kremmlerstr. 1, Stuttgart-Möhringen, Mo+Di 13-19, Mi 6.30-22, Do 7-22, Fr 13-22, Sa 7-19, So 8-17 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Unsere Empfehlung für Sie

Kurse für Kinder in Stuttgart: Hallenbad in Degerloch schließt – Suche nach Schwimmkursen wird noch schwieriger

Kurse für Kinder in Stuttgart Hallenbad in Degerloch schließt – Suche nach Schwimmkursen wird noch schwieriger

Das Schwimmbad im Lothar-Christmann-Haus in Hoffeld schließt zum Jahresende. Die Suche nach Schwimmkursen für Kinder wird in Degerloch und Umgebung künftig noch schwerer.

Hallenbad Vaihingen

Schwimmen im Grünen (also fast): Trotz kahler Baumkronen im Winter lockt das Bad in Stuttgart-Vaihingen mit seiner idyllischen Lage. Die verdankt es zum einem seinem grünen Außenbereich, zum anderen dem Rosentalsee, in den es zum Teil „hineingebaut“ wurde und der das Bad zum Drittel umgibt. Zur Ausstattung des Hallenbads gehört neben den Becken-Klassikern noch ein Wasserspeier.

Für E-Autos sind außerdem Ladesäulen auf dem Parkplatz vorhanden.

Hallenbad Vaihingen, Rosentalstr. 15, Stuttgart-Vaihingen, Di 7-22, Mi 7-19, Do 14-19, Sa 12-18 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Das sanierte und 2023 wiedereröffnete Stadtbad Heslach hat nicht nur für Schwimmer ein breites Angebot: Auch, wer gerne die Sauna besucht, wird hier fündig. Foto: imago images/Wilhelm Mierendorf/Wilhelm Mierendorf via www.imago-images.de

Hallenbad Zuffenhausen

Diesen Winter hat man die letzte Chance im Hallenbad Zuffenhausen zu schwimmen, bevor es mit dem Neubau losgeht. Das charmante, aber in die Jahre gekommen Familienbad wird ab 2026 nach den Siegerentwürfen des Stuttgarter Stararchitekturbüros Behnisch Architekten Partnerschaft mbB neugebaut. Auch hier wurde beim Entwurf mit Recyclingbeton, Holz und einem ausgeklügelten Energiekonzept gearbeitet.

Als Zwischenlösung dient ab 2026 ein mobiles Schwimmbad in Holzbauweise (wir haben berichtet).

Bis dato stehen Groß und Klein noch 400 Quadratmeter Wasserfläche, aufgeteilt auf Mehrzweck- und Nichtschwimmerbecken, sowie eine 90-Meter-lange Wasserrutsche zur Verfügung.

Hallenbad Zuffenhausen, Haldenrainstr. 31, Stuttgart-Zuffenhausen, Di 7-22, Mi 13-19, Do 13-22, Fr 7-22, Sa 7-20, So 9-17 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Leo-Vetter-Bad

Das Leo-Vetter-Bad im Stuttgarter Osten fliegt zu Unrecht unterm Radar. Im Sport- und Familienbad gibt es neben einem Mehrzweck- und Nichtschwimmerbecken noch Nackenwallduschen, eine Liegewiese mit Spielplatz und anderen Outdoor-Freizeit-Möglichkeiten und ein Fitnessstudio (Move Factory).

Kleines Schmankerl für Kletterfreunde: Das Leo-Vetter-Bad ist Stuttgarts einziges Bad mit einer kleinen Kletterwand im Becken.

Leo-Vetter-Bad, Landhausstr. 192, Stuttgart-Ost, Di 13-19, Mi 7-22, Do 13-22, Fr+Sa 7-19, So 10-19 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Sportbad Neckarpark

Im neuen Sportbad Neckarpark kann man 50 Meter am Stück schwimmen. Foto: STZN/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Der Name ist Programm. Das neue, 2022 eingeweihte Sportbad ist Stuttgarts einziges von A bis Z barrierefreies Hallenbad. Mit 50 Meter langen Bahnen richtet sich das Bad an ambitionierte Hobbyschwimmer sowie Vereine und Schulen und ist auch für Wasserwettkämpfe allerlei Arten tauglich. Eher nichts für Nichtschwimmer.

Sportbad Neckarpark, Lenore-Volz-Str. 2, Stuttgart-Bad Cannstatt, Di 12-15, Mi 19-23.05, Fr 6-9.20, So 19-22.50 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, zur Webseite >>>

Unsere Empfehlung für Sie

Hallenbäder in Stuttgart: Warum muss das Stadtbad Heslach im Sommer zu bleiben?

Hallenbäder in Stuttgart Warum muss das Stadtbad Heslach im Sommer zu bleiben?

Im Stuttgarter Bürgerhaushalt rangiert der Vorschlag, das Stadtbad Heslach im Sommer geöffnet zu lassen, weit oben. Wird man bei der Bäderverwaltung reagieren?

Stadtbad Heslach

Auch das nach seiner umfassenden Sanierung 2023 wiedereröffnete Stadtbad Heslach ist so gut wie komplett barrierefrei. Der Charme der 1920er wurde beim Hallenbad mit Wellnessfaktor gut erhalten, dafür hat der Denkmalschutz gesorgt. Für Schwimmer gibt’s ein Mehrzweck- sowie Sprungbecken, für Nichtschwimmer ein Nichtschwimmerbecken.

Für sechs Euro Aufpreis kommt man im Stadtbad Heslach im Süden der Stadt in den Genuss der drei textilfreien Saunen: das russisch-römische Dampfbad sowie die beiden finnischen Saunen bei 90 und 95 Grad Celsius. Nach telefonischer Voranmeldung kann man mittwochs bis sonntags auch Massagen in Anspruch nehmen (15min/16 Euro; 60min/55 Euro).

Fun Fact: Das Stadtbad ist das einzige Stuttgarter Hallenbad mit einem 5-Meter-Turm. Es ist auch das einzige Bad, das über die Wintersaison (September bis April) ein FKK-Schwimmen (nur in Verbindung mit Sauna) an Samstagabenden von 19 bis 21 Uhr anbietet.

Stadtbad Heslach, Mörikestr. 62, Stuttgart-Süd, Schwimmhalle: Di 14-19, Mi 6.30-22, Do 14-23, Fr 7-22, Sa 7-19, So 8-17 Uhr, Sauna: Di 13-22, Mi 9-22, Do 10-23, Fr 10-22, Sa 8-22, So 8-17 Uhr, für Massagetermine: Tel. 0711/649 20 94, Eintritt: 5,00 Euro; 3,00 Euro ermäßigt, Aufpreis von 6 Euro für Sauna, zur Webseite >>>

Rubrik

Weitere Themen

Schwimmend dem Winter entkommen: Warmes Wasser, klare Bahnen: Der Guide zu Stuttgarts Hallenbädern

Schwimmend dem Winter entkommen Warmes Wasser, klare Bahnen: Der Guide zu Stuttgarts Hallenbädern

Rutschen, Saunieren, (FKK-)Schwimmen: Diese Stuttgarter Bäder halten auch im Winter ein breites Angebot bereit.
Von Petra Xayaphoum
Stolperfalle Waldfriedhof: Kaputte Wege: Ein offener Brief, höhere Gebühren und viel Unsicherheit

Stolperfalle Waldfriedhof Kaputte Wege: Ein offener Brief, höhere Gebühren und viel Unsicherheit

Stuttgart muss sparen. Das könnte sich auch auf die Friedhöfe auswirken. Die Gebühren sollen steigen. Gleichzeitig kritisiert die AfD den Zustand des Waldfriedhofs.
Von Jürgen Bock
S-Bahn Stuttgart: Wie Reisende trotz Baustellenchaos den Weg finden

S-Bahn Stuttgart Wie Reisende trotz Baustellenchaos den Weg finden

Bei Streckensperrungen der S-Bahn sorgen Stefan Fischer und Jonas Mäckelburg dafür, dass Fahrgäste trotz Baustellenchaos ihren Weg finden – oft unter schwierigen Bedingungen.
Von Christian Milankovic
Aktion „Hilfe für den Nachbarn“: Die digitalen Verführer lauern schon in der Grundschule

Aktion „Hilfe für den Nachbarn“ Die digitalen Verführer lauern schon in der Grundschule

Eine Herausforderung für die Jugendhilfe ist die unkontrollierte Nutzung von Social Media und Spieleplattformen. In Projekten lernen die Kids den kritischen Umgang mit dem Internet.
Von Sybille Neth
Der soziale Zusammenhalt beginnt dort, wo Menschen Verantwortung tragen.

Soziale Gerechtigkeit Gerechte Löhne in Stuttgart: Wunsch oder Wirklichkeit?

Hinter der wirtschaftlichen Stärke Stuttgarts baut sich ein soziales Ungleichgewicht auf: Die Menschen, die den Alltag der Stadt tragen, verlieren zunehmend den Anschluss an ihr eigenes Lebensumfeld.
Verdeckte Ermittler auf Streife: Volltreffer – Verkehrsfahnder entdecken Diebesgut bei Verkehrskontrolle

Verdeckte Ermittler auf Streife Volltreffer – Verkehrsfahnder entdecken Diebesgut bei Verkehrskontrolle

Straftäter sind auf dem Weg vom und zum Tatort im Stuttgarter Straßenverkehr unterwegs. Aber auch verdeckte Ermittler auf Streife.
Von Wolf-Dieter Obst
StZ-Weihnachtsaktion: Stuttgarter Zeitung wirbt um Spenden für Menschen in Not

StZ-Weihnachtsaktion Stuttgarter Zeitung wirbt um Spenden für Menschen in Not

Die Stuttgarter Zeitung hat ihre diesjährige Weihnachtsaktion gestartet. „Hilfe für den Nachbarn“ unterstützt Bedürftige in Stadt und Region. Die Not ist teilweise groß.
Von Achim Wörner
Messe zu Popkultur: Comic Con in Stuttgart: Größer denn je – aber ohne die ganz großen Namen

Messe zu Popkultur Comic Con in Stuttgart: Größer denn je – aber ohne die ganz großen Namen

In der Landesmesse findet an diesem Wochenende die Comic Con statt. Mit Stargästen und vielen kostümierten Besuchern.
Von Frank Rothfuß
Veranstaltung unserer Zeitung: Kitas in Stuttgart: Weniger Qualität für mehr Geld?

Veranstaltung unserer Zeitung Kitas in Stuttgart: Weniger Qualität für mehr Geld?

Fachkräftemangel, Sparzwänge und steigende Kosten belasten Stuttgarts Kitas. Wie geht es weiter? Unsere Zeitung diskutiert das mit Experten im Kulturzentrum Merlin.
Von unserer Redaktion
Black Friday in Stuttgart: „Nächste Woche wird eine Katastrophe“ – Kioskbesitzer erwartet Päckchen-Chaos

Black Friday in Stuttgart „Nächste Woche wird eine Katastrophe“ – Kioskbesitzer erwartet Päckchen-Chaos

Vom Zigarettenladen zum Mini-Logistikzentrum: Womit der Stuttgarter Kioskbesitzer Serkan Gürbüz rechnet und was die Logistikzentren tun.
Von Lea Krug
Weitere Artikel zu Stuttgart
 
 