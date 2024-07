Die Schwimmerin Angelina Köhler wird in Paris Vierte – hinter einer Chinesin, die ein Dopingverdacht umweht. Wie geht die Weltmeisterin damit um?

Dirk Preiß 29.07.2024 - 11:26 Uhr

Eigentlich könnte das, was in diesem Jahr so alles passiert ist und noch geschehen wird, den leicht abgewandelten Titel eines erfolgreichen Kinostreifens tragen: „Die fabelhafte Welt der Angelina“. Die Schwimmerin ist in diesem Jahr Weltmeisterin geworden, sie ist in einem olympischen Finale ins Becken gesprungen – und auch Lebenstraum Nummer drei wird noch in Erfüllung gehen: die Reise nach Bora Bora inklusive Segeltörn. Womöglich wird die 23-Jährige dort sogar mit Buckelwalen tauchen. Davor geht es mit Freundinnen nach Sardinien. Kann man mit Blick auf all das traurig sein?