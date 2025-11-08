Schwimmkurse sind schnell ausgebucht. Wie sollten Familien am besten vorgehen, um dennoch schnell zum Zuge zu kommen? Das sagen Kursanbieter auf den Fildern.
„Jedes Kind sollte schwimmen lernen“, sagt Christina Baumann, Geschäftsführerin des TV Echterdingen. Eltern müssen jedoch mitunter viel Geduld aufbringen, um an einen Schwimmkurs für den Nachwuchs zu gelangen. Gerade die Anfänger-Schwimmkurse sind ratzfatz ausgebucht. „Wir haben seit Jahren lange Wartelisten“, sagt Christina Baumann. Das liege auch daran, dass Familien ihr Kind bei vielen Anbietern gleichzeitig anmelden, also beim Sportverein, beim DLRG, oder auch bei einer privaten Schwimmschule. „In der Hoffnung, dass ihr Kind so irgendwo reinkommt.“ Die Geschäftsführerin hat Verständnis dafür. Für Vereine wie den TV Echterdingen bedeute dies allerdings viel Arbeit. „Wir müssen mit vielen Karteileichen umgehen.“ Wo sich dann herausstelle, dass das Kind bereits woanders das Schwimmen gelernt habe.