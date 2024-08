Foto: dpa/Frank May

Expertinnen von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verraten, welche Schwimmhilfen Kinder unterstützen, welche gefährlich sein können und mit welchen Übungen Eltern im Sommer gemeinsam mit ihrem Nachwuchs trainieren können.

Chiara Sterk 02.08.2024 - 07:04 Uhr

Im vergangenen Jahr sind deutschlandweit 378 Menschen ertrunken, sagt Kerstin Ziegler, ausgebildete Rettungsschwimmerin und langjährige Schwimmausbilderin der DLRG Leonberg. Meistens passiere das in unüberwachten Flüssen oder Seen, aber auch eine Pfütze reiche aus. „Daher ist es besonders wichtig, Kinder am und im Wasser im Auge zu behalten und für eine gute Schwimmausbildung zu sorgen.“