Betrieb im Leobad in Gefahr?

Die SPD Leonberg schlägt Alarm: Wegen Personalmangels könnte es in der kommenden Saison zu Einschränkungen kommen. Die Stadt verspricht Abhilfe.

Thomas K. Slotwinski 19.11.2024 - 11:44 Uhr

Auch wenn es momentan nicht so aussieht: Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und damit auch das Bedürfnis, an heißen Tagen kühles Nass zu genießen. Doch in Leonberg könnte das Badevergnügen im kommenden Jahr zu einer äußerst eingeschränkten Angelegenheit werden. Das befürchtet zumindest Ottmar Pfitzenmaier und begründet seine düstere Prognose mit einem akuten Personalmangel im städtischen Bäderbetrieb.