Am Wochenende musste ein Kind aus dem Wasser gerettet werden. Wurden Baderegeln missachtet? Der Badbetreiber reagiert mit einer umstrittenen neuen Einlassregel.
Halle - Kein Deutsch, kein Eintritt: Diese umstrittene Regel ist in einem Strandbad in Sachsen-Anhalt eingeführt worden. Nachdem der Chef des Heidebades, Mathias Nobel, im sachsen-anhaltischen Halle am vergangenen Wochenende ein Kleinkind aus metertiefem Wasser retten musste, führte er eine Regel ein, wonach Menschen, die nicht ausreichend Deutsch sprechen und die Baderegeln nicht verstehen, nicht mehr hereingelassen werden. Diese Entscheidung sorgt laut Nobel auch für Kritik.