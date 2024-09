Schwimmbäder auf Rädern helfen Kindern, schwimmen zu lernen. Leinfelden-Echterdingen will sich dennoch nicht für das Projekt bewerben.

Natalie Kanter 11.09.2024 - 16:36 Uhr

In Stuttgart-Freiberg steht seit dem Jahr 2023 ein Containerbad. 300 Kinder haben in dem umgebauten Schiffscontainer schon das Schwimmen gelernt. Der TV Cannstatt hat es zusammen mit der Schwimmschule Aqua Academy eröffnet. Das Angebot kommt gut an. Der Verein will das Bad nun dauerhaft in Freiberg verankern.