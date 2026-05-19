Die Kölner Pride-Veranstalter buchten Sarah Engels schon, als noch gar nicht klar war, dass sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest antritt.
19.05.2026 - 14:13 Uhr
Köln - Drittletzte beim ESC-Finale in Wien, Top-Act beim CSD in ihrer Heimatstadt Köln: Sarah Engels tritt als Höhepunkt des Programms der Hauptbühne beim diesjährigen Cologne Pride auf. Der Auftritt auf dem Heumarkt ist laut Plan der Veranstalter für den Abend des 5. Juli vorgesehen, also an dem Sonntag, an dem auch die große Parade durch Köln zieht.