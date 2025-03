Ein Original-Modell der Hollywood-Legende «E.T.» kommt unter den Hammer. Die ikonische Filmrequisite könnte einen beträchtlichen Betrag einspielen.

dpa 20.03.2025 - 09:39 Uhr

New York - Das Auktionshaus Sotheby's versteigert ein Stück Filmgeschichte: Unter den Hammer kommt ein originales Modell von "E.T.", dem Protagonisten aus Steven Spielbergs Science-Fiction-Film "E.T. - Der Außerirdische" (1982). Die Figur könnte umgerechnet weit über eine halbe Million Euro einbringen, schrieb der "Hollywood Reporter".