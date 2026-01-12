Scott Schumans Modefotografien Haltung statt Hype
Der Modefotograf Scott Schuman, alias The Sartorialist, fotografiert seit 20 Jahren Städter mit Stil. Jetzt hat er seiner Wahlheimat Mailand ein üppiges fotografisches Denkmal gesetzt.
Schönheit und Eleganz entstehen durch Haltung. Innerer, aber auch äußerer. Deshalb ist es natürlich interessant, über Äußerlichkeiten nachzudenken. Nicht um Trends geht es, für die sich die Mode hauptsächlich interessiert, sondern um Stil, und der ist bekanntlich das Gegenteil davon.