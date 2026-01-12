 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Haltung statt Hype

Scott Schumans Modefotografien Haltung statt Hype

Scott Schumans Modefotografien: Haltung statt Hype
7
Menschen auf Fahrrädern – ein beliebtes Motiv bei Scott Schuman, hier aus der Via Senato, Mailand, 2023. Foto: Scott Schuman

Der Modefotograf Scott Schuman, alias The Sartorialist, fotografiert seit 20 Jahren Städter mit Stil. Jetzt hat er seiner Wahlheimat Mailand ein üppiges fotografisches Denkmal gesetzt.

Familie, Zusammenleben und Bildung: Eva-Maria Manz (ema)

Schönheit und Eleganz entstehen durch Haltung. Innerer, aber auch äußerer. Deshalb ist es natürlich interessant, über Äußerlichkeiten nachzudenken. Nicht um Trends geht es, für die sich die Mode hauptsächlich interessiert, sondern um Stil, und der ist bekanntlich das Gegenteil davon.

 

Eine Ahnung, wie das aussehen könnte, vermittelt der Amerikaner Scott Schuman bereits seit 20 Jahren in seinen Fotografien. Auf dem Blog „The Sartorialist“ hat er 2005 angefangen, Fotos von Menschen auf der Straße zu veröffentlichen – mit großem Erfolg.

Scott Schuman bei der Modewoche in Mailand Foto: IMAGO/SGPItalia

Street-Style im ursprünglichen Sinne ist seither zum Ereignis geworden, prägt die Modewelt und ist selbst wieder Dutzende Male in Schauen und Shootings dekonstruiert worden. Nachahmer Schumans gibt es in den Sozialen Netzwerken zuhauf. Doch nie wirken die Aufnahmen so kunstvoll wie bei dem Amerikaner, der seit vielen Jahren im italienischen Mailand lebt. Mit dem Bildband „Milano“, der jetzt im Taschen-Verlag erschienen ist, hat er seiner Wahlheimat ein üppiges fotografisches Denkmal gesetzt.

Die Aufnahmen der Milanesi und ihrer Stadt wirken so präzise gesetzt, dass man leicht vergisst, wie spontan sie entstanden sind. Schuman scheint Momente zu verlangsamen – nicht nur jene, in denen schicke Männer und Frauen auf Fahrrädern vorbeidüsen, auch Skater oder Raucher mit Muße zeigt er, im Vorübergehen erwischt er Prominente: Miuccia Prada oder die Schwestern Sozzani (Franca Sozzani war langjährige Chefredakteurin der italienischen „Vogue“) tauchen auf seinen Bildern wie selbstverständlich zwischen Cafés und an Straßenecken auf.

Als Scott Schuman vor rund zwei Jahrzehnten mit „The Sartorialist“ online ging, wollte er sichtbar machen, wie Menschen mit Gespür für Kleidung ihren Alltag gestalten. Er beschreibt das Projekt als Versuch, einen Dialog zwischen Mode und täglichem Leben anzustoßen.

Dass ausgerechnet ein Amerikaner auf diese Weise Sinn für Stil und Kunst beweist, dürfte die Italiener verwundern, Scott Schuman sagte selbst einmal: „Es spielt keine Rolle, ob es im Sommer in Mailand mörderisch heiß ist. Die Männer ziehen trotzdem ihre Jacken an. So etwas sieht man in Amerika nie. Dort schaffen es Männer kaum, sich überhaupt ein Hemd fürs Büro anzuziehen.“ Doch es geht ihm um mehr als nur die Kleidung. Anmut strahlt auf seinen Bildern auch eine Blumenverkäuferin mit Turban und bunter Schürze aus. Oder eine alte Frau mit schlohweißem Haar, Hündchen und Pantoffeln. Überhaupt: Wer noch einen Beweis für das Zeitlose der Schönheit braucht, der möge sich Scott Schumans Bilder anschauen. Gerade weil Schuman Mode nicht auf Ware reduziert, behalten seine Fotografien ihre Frische. Sie erzählen von Haltung statt von Hype. So liest sich „Milano“ weniger als modisches Zeitdokument, sondern als zurückhaltendes Porträt einer Stadt und ihrer Bewohner.

Weitere Themen

Früherer Stuttgarter Opernintendant: Klaus Zehelein: „Das Stuttgarter Publikum ist das beste der Welt“

Früherer Stuttgarter Opernintendant Klaus Zehelein: „Das Stuttgarter Publikum ist das beste der Welt“

Klaus Zehelein, Stuttgarter Opernintendant von 1991 bis 2006, hat seine Autobiografie vorgelegt. Das Buch ist auch eine starke Analyse von Theater- und Zeitgeschichte.
Von Martin Mezger
Kunstmuseum Stuttgart: Starkes Jubiläumsjahr: Kunstmuseum Stuttgart feiert Besucherrekord

Kunstmuseum Stuttgart Starkes Jubiläumsjahr: Kunstmuseum Stuttgart feiert Besucherrekord

Freier Eintritt zur Jubiläumsschau „Doppelkäseplatte“, ein Feuerwerk an Begleitveranstaltungen – das Kunstmuseum Stuttgart zog 2025 alle Register. Mit Erfolg?
Von Nikolai B. Forstbauer
„Haveltod – Ein Potsdam-Krimi“: Im Kopf eines Killers

„Haveltod – Ein Potsdam-Krimi“ Im Kopf eines Killers

Im fesselnden Auftakt zur RTL-Reihe „Haveltod – Ein Potsdam-Krimi“ ermittelt „GZSZ“-Urgestein Wolfgang Bahro als Profiler in einem Fall, der Parallelen zu einem alten Mord ausweist.
Von Tilmann P. Gangloff
Stuttgarter Autor Fred Uhlman: In Deutschland fast vergessen – in Italien viel gelesen

Stuttgarter Autor Fred Uhlman In Deutschland fast vergessen – in Italien viel gelesen

Überraschung: In Italien gehört eine Erzählung des vor 125 Jahren geborenen Stuttgarter Autors Fred Uhlman zu den Longsellern. Hinter dem Erfolg steckt eine spannende Geschichte.
Von Henning Klüver
Literatur und Depression: „Klar ist leider gar nichts“ –Thomas Melle über ein Leben am Rand des Suizids

Literatur und Depression „Klar ist leider gar nichts“ –Thomas Melle über ein Leben am Rand des Suizids

Als Schriftsteller gefeiert, psychisch zerrüttet: Ein Gespräch mit Thomas Melle im Angesicht seiner manisch-depressiven Erkrankung.
Von Stefan Kister
Torsten Sträter: Comedian sagt wegen Erkrankung alle Auftritte bis Ende März ab

Torsten Sträter Comedian sagt wegen Erkrankung alle Auftritte bis Ende März ab

Der Kabarettist muss pausieren: Weil nach einer Krankheit eine längere Regeneration nötig sei, sagt Sträter alle Auftritte bis Ende März ab.
„Tatort“-Kritik aus Köln: Messer, Metal und viel Geblute

„Tatort“-Kritik aus Köln Messer, Metal und viel Geblute

Wir haben gesehen: „Die Schöpfung“, den neuen „Tatort“ aus Köln mit den Kommissaren Ballauf und Schenk, viel Operndrama und Heavy Metal.
Von Michael Setzer
Konzert der Bachakademie: Neues Jahr, neues Glück, neue Visionen

Konzert der Bachakademie Neues Jahr, neues Glück, neue Visionen

Wie war’s bei der „Vision.Bach“ von Hans-Christoph Rademann und der Gaechinger Cantorey in der Christuskirche?
Von Verena Großkreutz
Ballett in Stuttgart: Mehr als ein Tanzabend: So war die Premiere von „Interaktion“

Ballett in Stuttgart Mehr als ein Tanzabend: So war die Premiere von „Interaktion“

Das Warten hat sich gelohnt: Das Stuttgarter Ballett ist zurück in der Gegenwart und blickt bei der Premiere von „Interaktion“ im Schauspielhaus über die Grenzen der eigenen Kunst.
Von Andrea Kachelrieß
Konzert im Merlin: „Hier wieder leben, danke nein!“ So war’s bei Hotel Rimini in Stuttgart

Konzert im Merlin „Hier wieder leben, danke nein!“ So war’s bei Hotel Rimini in Stuttgart

Hotel Rimini sind so etwas wie die Antwort der Gen Y auf Element of Crime. Nur besser. Und das Konzert von Julius Forster und seiner Band im Stuttgarter Merlin kann das beweisen.
Von Gunther Reinhardt
Weitere Artikel zu Mailand Italien Mode Fashion
 
 