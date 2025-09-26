Unerlaubte Drohnenflüge sind ein Sicherheitsrisiko für Flughäfen. Auch in Stuttgart kommt es immer wieder zu Vorfällen.
26.09.2025 - 13:26 Uhr
Immer wieder stören Drohnen den Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen. Laut aktuellem Drohnen-Report der Deutschen Flugsicherung (DFS) kam es im Jahr 2025 bislang zu sechs gemeldeten Behinderungen durch unbemannte Fluggeräte im Bereich des Flughafens. Damit liegt Stuttgart im bundesweiten Vergleich unter den besonders betroffenen Standorten. Nur an den Airports in Frankfurt, Köln/Bonn und Düsseldorf kam es demnach zu mehr Drohnen-Vorfällen.