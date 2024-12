Für Pep Guardiola soll Manchester City die letzte Station als Club-Trainer sein. „Ich fühle, dass es genug ist. Ich werde aufhören. Ich werde kein anderes Team übernehmen“, sagte der frühere Bayern-Trainer in einem auf Youtube veröffentlichten Interview mit dem spanischen Starkoch Dani Garcia. Er werde ManCity nicht verlassen, „um in ein anderes Land zu gehen und genau das Gleiche zu tun wie jetzt“, sagte Guardiola.

Der 53-Jährige ist seit Sommer 2016 Trainer bei ManCity und wurde mit dem Club sechsmal englischer Fußball-Meister. 2023 holte er mit „The Cityzens“ zudem den Titel in der Champions League. Mit den Bayern wurde er von 2014 bis 2016 dreimal deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger.

Eine Option sei ein Job als Nationaltrainer

In der aktuellen Saison steckt Guardiola mit seinem Team aber in der Krise und hat als Tabellenvierter bereits acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool. Dennoch verlängerte er seinen Vertrag in Manchester kürzlich bis Sommer 2027.

Um danach noch einmal einen neuen Verein zu trainieren, fehlt dem Spanier offenbar die Kraft. „Ich hätte keine Energie. Der Gedanke, irgendwo anders anzufangen, das ganze Training und so weiter. Nein, nein, nein“, sagte Guardiola. Eine Option sei aber ein Job als Nationaltrainer. „Vielleicht eine Nationalmannschaft, aber das ist etwas anderes“, sagte Guardiola.