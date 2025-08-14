Ein 31-Jähriger soll ein Mädchen aus dem Freizeitbad Rulantica gelockt und in einem Wald sexuell missbraucht haben. Identifiziert ist er – aber nicht auffindbar.
14.08.2025 - 20:08 Uhr
Der Mann, der ein sechsjähriges Mädchen aus dem populären Erlebnisbad Rulantica des Europa-Parks in Rust gelockt und in einem Wald sexuell missbraucht haben soll, könnte nach Einschätzung der Ermittler das Land verlassen haben. „Aktuellen Erkenntnissen zufolge könnte sich der dringend Tatverdächtige in sein Herkunftsland nach Rumänien abgesetzt haben“, teilte die Polizei am Abend mit. Man fahnde deswegen länderübergreifend sowohl offen als auch verdeckt.