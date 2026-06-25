Die Anzahl der möglichen DFB-Gegner hat sich in der Nacht beinahe halbiert. Schottland wird nach dem 0:3 gegen Brasilien zu einer konkreten Option. Von ursprünglich 495 Szenarien verbleiben noch 246.
25.06.2026 - 07:59 Uhr
Vancouver - Die Auswahl für den möglichen nächsten Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat sich binnen weniger Stunden von 15 auf 8 Teams reduziert. Die DFB-Auswahl bekommt es in der ersten K.-o.-Runde mit einem Vorrundendritten zu tun - dieser kann aus den Gruppen A, B, C, D und F kommen.