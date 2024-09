Vintage und Upcycling liegen voll im Trend. Viele junge Leute setzten inzwischen auf Second-Hand-Kleidung und gebrauchte Möbel. Auch Bücher werden von Lesefreunden gerne aus zweiter Hand übernommen. Das hat nicht nur was mit dem vermeintlichen Coolness-Faktor zu tun: Zum einen ist es eine gute Möglichkeit für bedürftige Menschen, günstig an Einrichtungsgegenstände oder Kleidung zu kommen. Zum anderen spielt auch der Nachhaltigkeitsfaktor eine große Rolle.

Neben dem Dachboden von Opa und dem Kleiderschrank von Oma bietet sich ein Besuch in Gebrauchtwarenläden an. Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn die Flohmärkte langsam rar werden.

Lesen Sie auch

Gleis 7 am Bahnhof in Marbach

Das Gleis 7 befindet sich direkt im Bahnhofsgebäude. Foto: Nicole Töppke

Wer nicht weiß, dass hier ein Second-Hand-Laden ist, könnte ihn im Trubel der Reisenden schnell übersehen. Im Bahnhofsgebäude am Marbacher Bahnhof befindet sich der Gebrauchtwarenladen der Diakonischen Bezirksstelle Marbach: Gleis 7. Seit zwei Jahren werden dort Haushaltwaren, Kleidung, Spielzeug und Dekoration verkauft. „Wir haben ein dreigliedriges Preissystem: ganz günstig, mittlere Preislage und etwas teurer. Wir wollen bewusst ein gemischtes Publikum, keine Einkaufskarten wie etwa bei den Tafelläden“, sagt Sprecher Rainer Bauer. Neben der hauptamtlichen Leitung Claudia Hiller-Melcher schmeißen 15 Ehrenamtliche den Laden. Die Waren stammen von Privatleuten, aber auch eine Firma spendet regelmäßig ihre B-Ware: „Die Einnahmen spenden wir an soziale Einrichtungen und unseren eigenen Nothilfetopf der Diakonischen Bezirksstelle.“

Second-Hand-Laden Gleis 7 Bahnhof 171672 Marbach am Neckar

Öffnungszeiten:Dienstag und Mittwoch: 10 bis 14 UhrDonnerstag: 12 bis 18 Uhr Freitag: 12 bis 16 Uhr

Gebrauchtwarenladen auf der Karlshöhe

Der Laden auf der Karlshöhe ist ein gemeinnütziges Angebot. Foto: Nicole Töppke

Eine ebenfalls diakonische Einrichtung ist der Gebrauchtwarenladen auf der Karlshöhe in Ludwigsburg. „Der Verkauf richtet sich in erster Linie an Menschen mit kleinem Geldbeutel – auch vom Angebot her. Aber es dürfen auch alle anderen den Laden aufsuchen“, sagt Pressesprecher Michael Handrick. Auch hier werden Haushaltswaren, Kleidung und Kindersachen verkauft. Besonders die sortierte Buchabteilung ist einen Besuch wert. Hier findet man Schätze, die nicht mehr verlegt werden, neben Bestsellern. Auch Bilderrahmen, Schallplatten und das ein oder andere Elektrogerät wird angeboten. Die Waren stammen in der Regel von Privatleuten. Oft aus Haushaltsauflösungen, aber auch aus Haushalten, die einfach mal energisch ausmisten. „Der Sinn des Ladens ist es, Menschen mit Unterstützungsbedarf wieder in Beschäftigung und Struktur zu bringen. Sie waren oft von Langzeitarbeitslosigkeit, Suchterkrankungen oder Wohnungslosigkeit betroffen. Es geht darum spezielle Beschäftigungs- und Begleitangebote zu schaffen“, erklärt Handrick das Konzept.

Gebrauchtwarenladen auf der Karlshöhe Mößnerweg 171638 Ludwigsburg

Öffnungszeiten:Montag - Freitag: 10 bis 17 Uhr

Das Steinheimer Lädle

Conny Fies, Regina Traub und Petra Möhle (von links) in ihrem Lädle. Foto: Werner Kuhnle

„Anlass der Gründung war die Flüchtlingswelle und die Spendenbereitschaft der Menschen“, berichtet Regina Traub vom Steinheimer Lädle. „Da uns das Thema Nachhaltigkeit und ‚Re-Use’ sehr wichtig ist, kann in unserem Laden jeder einkaufen und das Publikum ist in jeder Hinsicht sehr gemischt.“ Auf der großen Verkaufsfläche finden sich neben Kleidung und Haushaltswaren auch eine eigene Schuhabteilung und ein großes, sortiertes Bücherregal. Auch gebrauchte Möbel hat das Steinheimer Lädle im Angebot. Erst im Juni erhielt das Team um die Gründerinnen Conny Fies,Petra Möhle und Regina Traub den Ehrenamtspreis. Insgesamt 170 000 Euro Spendengelder hat das Geschäft schon eingenommen. Die Einnahmen gehen an wohltätige Zwecke wie Vereine, das Jugendhaus, Bürger helfen Bürger, die Kirche oder Naturschutzprojekte.

DRK-Laden s’Lädle Ludwigsburger Straße 271711 Steinheim an der Murr(Zugang über Klosterhof)

Öffnungszeiten:Mittwochs: 14 bis 17 Uhr Samstag: 9 bis 12 Uhr

Warenwandel Ludwigsburg

Der Gebrauchwarenladen der Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg „Warenwandel“ verfolgt besonders einen Nachhaltigkeitsgedanken. Statt in gutem Zustand auf dem Müll zu landen, landen die Gegenstände im Verkaufsraum, und schließlich in neuen Händen. Seit August 2006 gibt es den Laden in der Nähe des Breuningerlandes – und war damit einer der ersten seiner Art. „Hier wechseln schöne, gut erhaltene und funktionsfähige gebrauchte Gegenstände den Besitzer; oder besser ‚wandeln’ von einem Besitzer zum nächsten“, sagt Andreas Fritz von der Pressestelle. Angeboten werden vor allem Möbel und Haushaltsgegenstände. Kleidung wird nicht verkauft. Fündig werden hier neben Menschen mit einem kleinen Geldbeutel, auch Leute, die auf Retro und Vintage-Sachen stehen oder Sammler. „Wir würden uns noch mehr Studenten und Studentinnen wünschen, denn wir glauben, dass diese einerseits günstige, andererseits aber auch individuelle Möbelstücke suchen.“

Gebrauchtwaren-Kaufhaus Warenwandel Maybachstraße 1071634 Ludwigsburg

Öffnungszeiten:Dienstag, Mittwoch und Freitag: 10 bis 17 UhrDonnerstag: 10 bis 18 UhrSamstag: 9 bis 14 Uhr