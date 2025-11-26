Secondhand und Vintage Schnäppchen, Vintage, Designer: Das ist Stuttgarts coolste Secondhand-Meile
Eine Secondhand-Boutique an der anderen: Die Tübinger Straße ist längst eine Vintage-Modemeile. Belebt Konkurrenz das Geschäft? Ein Besuch.
Das Marais in Paris. Camden Town in London. Und die Tübinger Straße in Stuttgart? Vielleicht ist es etwas vermessen, die Gegend zwischen Marienplatz und Paulinenbrücke mit Europas Epizentren der Vintagemode zu vergleichen, aber wer in Stuttgart Secondhand shoppen will, ist in der Tübinger Straße an der richtigen Adresse. Vier Vintage- und Secondhand-Boutiquen gibt es hier, nimmt man um die Ecke noch Stoffwechsel in der Hauptstätter Straße dazu, sind es sogar fünf. Ist das zu geballt? Oder belebt Konkurrenz das Geschäft?