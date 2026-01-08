Eine mehrere hundert Meter breite Eisfläche auf dem Bodensee nahe Konstanz lockt viele Menschen aufs Eis. Für zwei Männer endet der Spaß unterkühlt im Krankenhaus.
08.01.2026 - 11:46 Uhr
Auf der Eisfläche über dem Bodensee bei Konstanz ist es am Mittwochnachmittag zu einem ersten ernsten Vorfall gekommen: Zwei Männer sind ins Eis eingebrochen und wurden vom Rettungsdienst mit Unterkühlungen ins Konstanzer Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die 56 und 75 Jahre alten Männer waren unterwegs auf dem zugefrorenen Teil „Gnadensee“ zwischen der Insel Reichenau und Allensbach, der zum westlichen Teils des Bodensees „Untersee“ gehört.