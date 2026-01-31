Bei Olympia 2022 holte Vinzenz Geiger auch dank einer famosen Aufholjagd Gold. Diese Fähigkeit stellt er kurz vor den Winterspielen in Italien erneut unter Beweis.
Seefeld - Kurz vor Olympia präsentiert sich Vinzenz Geiger in bestechender Form. Beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Seefeld setzte sich der 28-Jährige dank eines starken Zielsprints durch und feierte seinen zweiten Saisonsieg. Der zweimalige Olympiasieger fing den Österreicher Johannes Lamparter noch um 0,2 Sekunden ab. Auf Platz drei kam der Norweger Jens Luraas Oftebro.