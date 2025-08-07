Ein kurzer Blick zurück, dann robben die ersten Seehundjungen in die Freiheit. Wochenlang wurden die verwaisten Tiere aufgezogen. Nun wartet auf Hubi, Scotty und Co. die Nordsee.
07.08.2025 - 20:49 Uhr
Juist/Friedrichskoog - Die ersten sieben aufgepäppelten, jungen Seehunde dieser Geburtensaison sind von den beiden deutschen Seehundstationen in Norddeich und Friedrichskoog in die Freiheit entlassen worden. Hubi, Steve und Scotty wurden am frühen Abend am Strand an der Ostspitze der ostfriesischen Insel Juist von Mitarbeitern der Norddeicher Seehundstation in Niedersachsen ausgewildert. Kurz zuvor hatte auch die schleswig-holsteinische Seehundstation in Friedrichskoog mit Ariel, Heddies, Hugo und Vicky ihre ersten Tiere im Nationalpark Wattenmeer ausgesetzt.