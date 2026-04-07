 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Das Ende war schon besiegelt – jetzt geht’s mit dem Café überraschend weiter

Seelenschmeichler in Böblingen Das Ende war schon besiegelt – jetzt geht’s mit dem Café überraschend weiter

, aktualisiert am 07.04.2026 - 15:42 Uhr
Seelenschmeichler in Böblingen: Das Ende war schon besiegelt – jetzt geht’s mit dem Café überraschend weiter
1
Marika Schäfer hat einen Partner für das Café gefunden. Zusammen führen sie das Café Seelenschmeichler weiter. Foto: Eibner-Pressefoto

Doch kein Aus: Marika Schäfer hat einen Partner gefunden, mit dem sie das Café Seelenschmeichler zusammen weiterführt. Was geplant ist.

Böblingen: Leonie Schüler (lem)

Das Ende des Cafés Seelenschmeichler war eigentlich schon besiegelt. Im Oktober hatte die Betreiberin Marika Schäfer ihren Gästen mitgeteilt, dass sie das Café schließen werde. Leider, wie sie betonte, denn eigentlich liebe sie ihr Herzensprojekt. Doch die Kombination aus selber Backen und der Leitung des Cafés war ihr über den Kopf gewachsen. Ende Februar schloss sie deshalb ihren Betrieb.

 

Nun gibt es überraschenderweise doch eine Fortsetzungsgeschichte des besonderen Cafés an der Tübinger Straße in Böblingen: Am Karfreitag, 3. April, ab 15 Uhr eröffnet es neu. Wieder als Café Seelenschmeichler, wieder mit Kuchen, den Marika Schäfer selbst backt. Auch das Personal bleibt und auch die Einrichtung. Doch ein entscheidendes Detail ist anders: „Ich habe einen Partner gefunden, der mit einsteigt“, sagt die Self-Made-Konditorin. Sie sei sehr glücklich mit dieser Lösung, denn ihr Herz hänge am Café.

Marika Schäfer und Aleks Chonev haben sich nicht gesucht, aber gefunden. Foto: privat

Glücksfall fürs Seelenschmeichler in Böblingen: Chonev leitet das Café, Schäfer backt Kuchen

Mit Aleks Chonev hat sie einen Partner gefunden, der ihr genau jene Arbeit abnimmt, die ihr zu viel gewesen war. Er wird im Café präsent sein, den Service leiten und das Personal führen. Chonev hat zuvor im Service verschiedener Gastronomien gearbeitet und war auf der Suche nach einem eigenen Betrieb. Das Café Seelenschmeichler kannte und schätzte der Sindelfinger als Kunde. Bei Gesprächen mit Marika Schäfer über eine mögliche Übernahme fiel ihm auf, „dass sie eigentlich nicht aufhören möchte“. So habe sich die Partnerschaft der beiden, die sich zuvor gar nicht kannten, ergeben.

Das Angebot wird sich leicht ändern. Mini-Törtchen wird es weniger geben, dafür klassische Kuchen und auch salzige Häppchen oder Quiche. Außerdem wird Schäfer eigenes Eis herstellen, „alles mit natürlichen Zutaten“. Frühstück bleibt im Angebot, neu dazu kommen Drinks. Dienstags ist Ruhetag.

Weitere Themen

Seelenschmeichler in Böblingen: Das Ende war schon besiegelt – jetzt geht’s mit dem Café überraschend weiter

Seelenschmeichler in Böblingen Das Ende war schon besiegelt – jetzt geht’s mit dem Café überraschend weiter

Doch kein Aus: Marika Schäfer hat einen Partner gefunden, mit dem sie das Café Seelenschmeichler zusammen weiterführt. Was geplant ist.
Von Leonie Schüler
Kampf zurück ins Leben: Verzweiflung nach Schlaganfall: „Auf den Anblick hat uns keiner vorbereitet“

Kampf zurück ins Leben Verzweiflung nach Schlaganfall: „Auf den Anblick hat uns keiner vorbereitet“

Ein Busfahrer aus Leonberg fällt nach einem Schlaganfall ins Koma, seine Familie ist in größter Sorge. Ein Schockmoment auf der Intensivstation lässt sie das Schlimmste befürchten.
Von Stefanie Köhler
Kreatives Atelier in Gärtringen: „Selbstgemachtes kommt gut an“ – Keramikgießen in Gärtringen

Kreatives Atelier in Gärtringen „Selbstgemachtes kommt gut an“ – Keramikgießen in Gärtringen

Meltem Devendran betreibt in Gärtringen den Keramikladen Melon Machine. Dort bietet sie auch kreative Workshops an. Und die sind auch was für Kinder und andere Ungeduldige.
Von Julia Theermann
Volksbank lädt nach Böblingen: Infoabend zum Thema Erben und Vorsorgen

Volksbank lädt nach Böblingen Infoabend zum Thema Erben und Vorsorgen

Die Vereinigten Volksbanken laden in Kooperation mit unserer Zeitung zu einem Infoabend am 15. April rund um Erbe und Vorsorge in ihre Hauptstelle nach Böblingen.
Von unserer Redaktion
Florian Ladenburger in Böblingen: Weltreise ohne Deutschland zu verlassen – „Warum hat Kanada zwei Ortsschilder?“

Florian Ladenburger in Böblingen Weltreise ohne Deutschland zu verlassen – „Warum hat Kanada zwei Ortsschilder?“

Der Journalist Florian Ladenburger hat Orte in Deutschland bereist, die wie Länder heißen. Die skurrilsten Funde stellt er bald bei einer Veranstaltung vor.
Von Robert Krülle
Tulpen im Kreis Böblingen: „Frischer geht’s nicht“ – Selbstpflückfelder öffnen wieder

Tulpen im Kreis Böblingen „Frischer geht’s nicht“ – Selbstpflückfelder öffnen wieder

Die Tulpenzeit im Kreis Böblingen hat begonnen: Auf den Selbstpflückfeldern leuchten die ersten Farben. Welche Blumen folgen und wie das System auf Vertrauen basiert.
Von Veronika Andreas
Nahverkehr im Kreis Böblingen: „Verhalten optimistisch“ – Schönbuchbahn auf dem Weg zum 15-Minuten-Takt

Nahverkehr im Kreis Böblingen „Verhalten optimistisch“ – Schönbuchbahn auf dem Weg zum 15-Minuten-Takt

Der Betrieb der Schönbuchbahn stabilisiert sich. Landrat Roland Bernhard hofft, dass die Züge zwischen Böblingen und Dettenhausen noch im Sommer alle Viertelstunde fahren können.
Von Wolfgang Berger
Kreis Böblingen: 6 schöne Biergärten – Wo sich die Frühlingssonne draußen genießen lässt

Kreis Böblingen 6 schöne Biergärten – Wo sich die Frühlingssonne draußen genießen lässt

Pünktlich zum milden Frühlingswetter haben einige Biergärten im Kreis Böblingen geöffnet. Hier eine Auswahl für alle, die es nach draußen zieht.
Von Martin Dudenhöffer
Gedenken an die Nazi-Opfer: Ein Stolperstein für Margareta Kegreiß

Gedenken an die Nazi-Opfer Ein Stolperstein für Margareta Kegreiß

Todesursache: „Herzschwäche“. Im Jahr 1944 starb die blinde Margareta Kegreiß, vermutlich als Opfer des Nazi-Regimes. Gäufeldener Bürger wollen ihr ein Denkmal setzen.
Von Ulrich Stolte
Vandalismus in Leonberg: Polizei fasst Sprayer an Bahnhof

Vandalismus in Leonberg Polizei fasst Sprayer an Bahnhof

Mehrere Männer beschädigen eine abgestellte S-Bahn. Sie werden noch auf dem Bahngelände gestellt. Was nun mit ihnen passiert.
Von Thomas K. Slotwinski
Weitere Artikel zu Café Gastronomie-Region-Stuttgart Thema: Gastronomie
 
 