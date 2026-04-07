Seelenschmeichler in Böblingen Das Ende war schon besiegelt – jetzt geht’s mit dem Café überraschend weiter
Doch kein Aus: Marika Schäfer hat einen Partner gefunden, mit dem sie das Café Seelenschmeichler zusammen weiterführt. Was geplant ist.
Doch kein Aus: Marika Schäfer hat einen Partner gefunden, mit dem sie das Café Seelenschmeichler zusammen weiterführt. Was geplant ist.
Das Ende des Cafés Seelenschmeichler war eigentlich schon besiegelt. Im Oktober hatte die Betreiberin Marika Schäfer ihren Gästen mitgeteilt, dass sie das Café schließen werde. Leider, wie sie betonte, denn eigentlich liebe sie ihr Herzensprojekt. Doch die Kombination aus selber Backen und der Leitung des Cafés war ihr über den Kopf gewachsen. Ende Februar schloss sie deshalb ihren Betrieb.