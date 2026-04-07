Seelenschmeichler in Böblingen: Das Ende war schon besiegelt – jetzt geht’s mit dem Café überraschend weiter

Das Ende des Cafés Seelenschmeichler war eigentlich schon besiegelt. Im Oktober hatte die Betreiberin Marika Schäfer ihren Gästen mitgeteilt, dass sie das Café schließen werde. Leider, wie sie betonte, denn eigentlich liebe sie ihr Herzensprojekt. Doch die Kombination aus selber Backen und der Leitung des Cafés war ihr über den Kopf gewachsen. Ende Februar schloss sie deshalb ihren Betrieb.

Nun gibt es überraschenderweise doch eine Fortsetzungsgeschichte des besonderen Cafés an der Tübinger Straße in Böblingen: Am Karfreitag, 3. April, ab 15 Uhr eröffnet es neu. Wieder als Café Seelenschmeichler, wieder mit Kuchen, den Marika Schäfer selbst backt. Auch das Personal bleibt und auch die Einrichtung. Doch ein entscheidendes Detail ist anders: „Ich habe einen Partner gefunden, der mit einsteigt“, sagt die Self-Made-Konditorin. Sie sei sehr glücklich mit dieser Lösung, denn ihr Herz hänge am Café.

Marika Schäfer und Aleks Chonev haben sich nicht gesucht, aber gefunden. Foto: privat

Glücksfall fürs Seelenschmeichler in Böblingen: Chonev leitet das Café, Schäfer backt Kuchen

Mit Aleks Chonev hat sie einen Partner gefunden, der ihr genau jene Arbeit abnimmt, die ihr zu viel gewesen war. Er wird im Café präsent sein, den Service leiten und das Personal führen. Chonev hat zuvor im Service verschiedener Gastronomien gearbeitet und war auf der Suche nach einem eigenen Betrieb. Das Café Seelenschmeichler kannte und schätzte der Sindelfinger als Kunde. Bei Gesprächen mit Marika Schäfer über eine mögliche Übernahme fiel ihm auf, „dass sie eigentlich nicht aufhören möchte“. So habe sich die Partnerschaft der beiden, die sich zuvor gar nicht kannten, ergeben.

Das Angebot wird sich leicht ändern. Mini-Törtchen wird es weniger geben, dafür klassische Kuchen und auch salzige Häppchen oder Quiche. Außerdem wird Schäfer eigenes Eis herstellen, „alles mit natürlichen Zutaten“. Frühstück bleibt im Angebot, neu dazu kommen Drinks. Dienstags ist Ruhetag.