Nach langer Debatte soll es militärische Seelsorge für die Muslime in der Bundeswehr geben. Doch über die Ausgestaltung gibt es unterschiedliche Vorstellungen.

Tobias Heimbach 09.08.2024 - 11:56 Uhr

Soldat zu sein, ist kein Beruf wie jeder andere. Oft ist man im Ausland, lange von der Familie getrennt, und in letzter Konsequenz gehören Verletzung, das Töten und der Tod dazu. Auch deswegen gibt es in der Bundeswehr seelsorgerische Bedeutung, die die Männer und Frauen unterstützen soll. Laut Soldatengesetz haben sie sogar einen Anspruch darauf. Doch die Gesellschaft verändert sich und mit ihr die Streitkräfte. Nur noch rund die Hälfte der Bundeswehrsoldaten fühlen sich einer christlichen Kirche zugehörig. Seit 2020 kümmern sich auch Militärrabbiner um die rund 300 Jüdinnen und Juden in der Bundeswehr. Vor allem aber wächst die Zahl der Muslime in der Truppe. Genaue Zahlen gibt es nicht, Schätzungen der Bundeswehr gehen aber von mindestens 3000 Soldaten aus.