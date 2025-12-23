Unsere Empfehlung für Sie Seenotrettung Auf hoher See im Kampf gegen die Gleichgültigkeit Unser Korrespondent Knut Krohn befindet sich auf dem Mittelmeer an Bord des Schiffes Ocean Viking. Dort dokumentiert er die schwierige Arbeit der Seenotretter und die großen Hoffnungen der Geretteten.

In Zukunft stehen die Zeichen auf Abschottung, Abschreckung, Abschiebung und die Auslagerung von Asylverfahren in Nicht-EU-Länder. Das heißt auch, dass die Arbeit der Seenotretter im Mittelmeer noch schwieriger wird. Allen Anfeindungen zum Trotz versuchen sie aber, die klaffende Lücke zu schließen, die sich nach dem Ende der staatlichen Rettungsoperation Mare Nostrum 2014 aufgetan hat. Dabei ist es eine Frage der Glaubwürdigkeit Europas, das sich gerne als Hort der Menschenrechte darstellt, das Massensterben zu verhindern. Im Moment wird aber genau das Gegenteil getan, die Aktivisten werden behindert, kriminalisiert und diffamiert. Dabei sind sie es, die zutiefst menschlich agieren. Mit ihrer Mission lösen sie aber in unserer Wohlstandsgesellschaft Irritationen aus, denn diese Männer und Frauen geben durch ihr Tun den kalten Statistiken ein Gesicht. Sie halten Europa den Spiegel vor, das vor dem Sterben im Meer lieber die Augen verschließt.