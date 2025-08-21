Immer wieder treiben Exhibitionisten an den Seewaldseen bei Horrheim (Kreis Ludwigsburg) ihr Unwesen. Nun hat die Polizei erneut einen Mann erwischt.

Ein Exhibitionist hat am Mittwoch die Seewaldseen bei Horrheim heimgesucht. Laut Polizei war der Mann drei 22, 26 und 27 Jahre alten Frauen aufgefallen, als diese gegen 16 Uhr zum Stand-Up-Paddeln ins Wasser gingen. Der 56-Jährige soll währenddessen auf einer Treppe gestanden und an seinem Geschlechtsteil herumgespielt haben, das aus seinem Hosenschlitz hing.

Polizei trifft den Mann in der Nähe der Badeseen an

Als die Frauen etwas später zurück ans Ufer kamen, soll er wieder nackt auf der Treppe gestanden und sich selbst angefasst haben. Die Polizei traf den Mann schließlich in der Nähe der Seen an und nahm ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der Polizeimaßnahme wurde der 56-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Übrigens ist dies nicht der erste Fall, in dem ein Mann an den Seewaldseen blank gezogen hat. Bereits Ende Juni waren dort drei Exhibitionisten aufgefallen, die sich unter anderem auch vor Kindern entblößt hatten. Anfang Juli war ein 68-Jähriger an den Seen festgenommen worden, der mehrere – teils minderjährige – Badegäste belästigt hatte.