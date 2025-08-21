Immer wieder treiben Exhibitionisten an den Seewaldseen bei Horrheim (Kreis Ludwigsburg) ihr Unwesen. Nun hat die Polizei erneut einen Mann erwischt.
21.08.2025 - 14:24 Uhr
Ein Exhibitionist hat am Mittwoch die Seewaldseen bei Horrheim heimgesucht. Laut Polizei war der Mann drei 22, 26 und 27 Jahre alten Frauen aufgefallen, als diese gegen 16 Uhr zum Stand-Up-Paddeln ins Wasser gingen. Der 56-Jährige soll währenddessen auf einer Treppe gestanden und an seinem Geschlechtsteil herumgespielt haben, das aus seinem Hosenschlitz hing.