Segeln ist nur ein Sport für reiche Herren? „Unsinn“, sagt eine Lehrerin aus Stuttgart. Sie hat sich im Segel-Club am Max-Eyth-See ihren Traum erfüllt.
23.10.2025 - 09:42 Uhr
Nach Feierabend auf dem Boot den Kopf freibekommen, den Wind spüren, die Sonne am Horizont untergehen sehen. Was klingt wie ein Urlaubstraum, ist für die Mitglieder des Stuttgarter Segel-Clubs am Max-Eyth-See in der Saison alltäglich. Das man zum Segeln weder in den Urlaub fahren, noch ein eigenes Boot besitzen muss, wissen nur die Wenigsten. Dabei macht der Stuttgarter Segel-Club diesen Sport schon seit 75 Jahren auf dem Max-Eyth-See möglich.