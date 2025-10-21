18. Goldberg-Cup in Sindelfingen Rasante Duelle den steilen Berg hinab
Packende Wettfahrten, tollkühne Piloten und ein Unfall, der das Publikum in Atem hält. Das war das 18. Goldberg-Seifenkistenrennen in Sindelfingen.
Der Goldberg rief und 2000 Besucher kamen. Jetzt säumen sie die Goldmühlestraße zum größten Seifenkistenrennen in Württemberg, dem Goldberg-Cup.