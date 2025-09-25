Im Januar 2025 erschütterten zehntausende Erdbeben die Insel Santorini und ihre Umgebung. Kieler Forscher haben jetzt die Ursache für diese seismische Krise gefunden.
25.09.2025 - 16:42 Uhr
Zehntausende Erdbeben haben im Januar und Februar 2025 die griechische Insel Santorini und Umgebung erschüttert. Jetzt hat ein Forscherteam unter Leitung des GFZ Helmholtz-Zentrums für Geoforschung und des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel eine umfassende geologische Analyse der seismischen Krise in der Fachzeitschrift „Nature“ vorgelegt.