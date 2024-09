Hamburger vom heimischen Angus-Rind, Erkältungstrank aus Honig, Apfelessig und Ingwer: In der Kepler-Stadt zeigen Landwirte aus der Umgebung nicht nur, was sie auf der Pfanne haben.

Ute Jenschur 15.09.2024 - 14:19 Uhr

Der Weil der Städter Bauernmarkt zeigt in seinem 19. Jahr eine große Vielfalt an frischen Produkten und Spezialitäten, die die Region zu bieten hat. Und damit wird auf dem Markt nicht gegeizt: Da gibt es riesige Fleischkäs-Scheiben aus eigener Produktion, frisch geerntete Kartoffeln und Gemüse und Obst der Saison so weit das Auge reicht. Dazu gehören auch Kürbisse, die am Stand von Haug‘s Hof aus Schafhausen gleich als Suppe angeboten werden.