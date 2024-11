Galeristin Monika Schreiber will in Marbach (Kreis Ludwigsburg) Menschen zusammenbringen – mit Kunst, Kultur, Aktionen und Projekten. Bald weihnachtet es, und die Galerie Wendelinskapelle lockt zum kleinen Adventsmarkt und nimmt am 44. Weihnachtsmarkt auf dem Burgplatz teil.

Petra Mostbacher-Dix 21.11.2024 - 07:11 Uhr

Sie sieht beeindruckend aus, die betagte Steindruck-Handpresse. Sie kommt mit schwerem gusseiserne Rahmen daher, einem Wagen, in dem ein Stein samt Papier manuell vor- und zurückbewegt werden kann, Handkurbel an verzahnten Rädern und einem „Reiber“ daher, der Druck darauf gibt. Was man mit diesem maschinellen Werkzeug anstellen kann, das ist in der Galerie Wendelinskapelle in Marbach zu erleben. Am 30. November und 1. Dezember, erster Advent von 2024, demonstriert der Künstler Paul Revellio, wie Lithographien entstehen. Die Steindruck-Präsentation ist beim „Kleinen Adventsmarkt in der Wendelinskapelle“ ein Highlight. „Eine lieb gewonnene Tradition mit schönem Programm vor Weihnachten zum Genießen“, so Galeristin Monika Schreiber. „Ich lade immer einen Künstler oder eine Künstlerin ein. Dass Paul Revellio seine transportable Druckpresse mitbringt ist etwas Besonderes.“ Zu entdecken seien auch mundgeblasene Weihnachtskugeln von Hanna Monte, zu goutieren Punsch, Naschereien, Advents-, Weihnachts- und andere Geschichten.