Seit vergangener Woche wird in Fellbach-Schmiden eine Jugendliche vermisst. Wir haben bei der Polizei nachgehakt, welche Erkenntnisse ihr derzeit vorliegen.
11.08.2025 - 11:17 Uhr
Noch immer ist die vermisste 13-Jährige aus dem Fellbacher Ortsteil Schmiden nicht zu Hause. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei Aalen erklärt, werde auch eine Woche nach dem Verschwinden der Jugendlichen nach dieser gesucht. Das Mädchen hatte am Montagmorgen (4. August) das Elternhaus verlassen und kehrte nicht mehr dorthin zurück.