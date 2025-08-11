Seit vergangener Woche wird in Fellbach-Schmiden eine Jugendliche vermisst. Wir haben bei der Polizei nachgehakt, welche Erkenntnisse ihr derzeit vorliegen.

Noch immer ist die vermisste 13-Jährige aus dem Fellbacher Ortsteil Schmiden nicht zu Hause. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei Aalen erklärt, werde auch eine Woche nach dem Verschwinden der Jugendlichen nach dieser gesucht. Das Mädchen hatte am Montagmorgen (4. August) das Elternhaus verlassen und kehrte nicht mehr dorthin zurück.

Mit weiteren Details zu dem Fall hält sich die Polizei zurück – vermutlich, um die Persönlichkeitsrechte des Mädchens zu schützen. „Uns liegen aber derzeit keine konkreten Hinweise vor, dass die Vermisste Opfer einer Straftat sein könnte“, so ein Polizeisprecher. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen seien bereits einige Hinweise bei der Polizei eingegangen. „Dafür sind wir sehr dankbar, jeder Hinweis kann uns entscheidend weiterbringen.“

Offenbar ist es möglich, dass das Mädchen sich in Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) aufhalten könnte. Welchen Bezug die Vermisste zu diesem Ort haben könnte, verrät der Sprecher nicht. „Um auch von dort Hinweise aus der Öffentlichkeit zu erhalten, wurde der Ort mit in die Öffentlichkeitsfahndung aufgenommen.“

Suche nach 13-Jähriger aus Fellbach-Schmiden läuft weiter

Wo sich das Mädchen aktuell aufhält, ist jedoch unklar. Erst wenn konkretere Hinweise vorliegen, macht es aus polizeilicher Sicht Sinn, Suchaktionen mit Beamten, Hubschraubern, Hunden und anderen Einsatzmitteln zu starten. Die Polizei hofft daher weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die vermisste Jugendliche aus Fellbach-Schmiden wird folgendermaßen beschrieben:

ungefähr 1,55 Meter groß

sehr schlank

mit auffallend langen, braunen Haaren

bekleidet mit einer weiten, hellblauen Jeans und schwarz-weiß gestreiften Adidas-Schuhen.

Das Fahndungsfoto der Polizei finden Sie aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie. Die Polizei nimmt unter der Nummer 07361 / 5800 Hinweise auf die Vermisste entgegen.