Zwei Männer sind seit längerem im Streit. Dann sind beide in ihren Autos unterwegs - und die Fahrt wird gefährlich.

dpa/lsw 08.12.2025 - 16:17 Uhr

Ein Mann soll einen Kontrahenten nach mehrfachen Todesdrohungen mit dem Auto verfolgt und versucht haben, ihn von der Autobahn 5 zu drängen. Polizeiangaben zufolge bemerkte ein 51 Jahre alter Autofahrer am Freitag, dass ihm ein anderer Wagen durch Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) folgte. Der Verfolger fuhr demnach mehrfach dicht auf und ließ sich auch nach mehreren Runden in einem Kreisverkehr nicht abhängen.